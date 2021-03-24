Ср, 24.03.2021
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В четверг премьер-министр Каллас вернется на работу

Кая Каллас. ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

Премьер-министр Кая Каллас с четверга вернется к исполнению обязанностей премьер-министра.

В четверг утром Кая Каллас будет руководить проходящими в интернете заседанием и кабинетным совещанием правительства, а в 12 часов примет участие в виртуальной пресс-конференции правительства. Во второй половине дня она будет участвовать в видеовстрече Европейского совета, которая продолжится и в пятницу.

Тест Каллас на коронавирус в прошлый понедельник был положительным. С 17 марта обязанности премьер-министра исполнял министр государственного управления Яак Ааб.

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