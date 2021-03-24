В четверг премьер-министр Каллас вернется на работу

В четверг утром Кая Каллас будет руководить проходящими в интернете заседанием и кабинетным совещанием правительства, а в 12 часов примет участие в виртуальной пресс-конференции правительства. Во второй половине дня она будет участвовать в видеовстрече Европейского совета, которая продолжится и в пятницу.