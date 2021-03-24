Картина дня: смерть 36-летней пациентки, бомбовые угрозы телеканалам и здравоохранение трещит по швам

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, карантинные требования нарушают как коронопозитивные, так и их тесные контакты. Читать далее...

Михаил Кылварт и Аркадий Попов рассказали о ситуации с коронавирусом в Таллинне

Сегодня состоялась пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время

В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед. Читать далее...

Торговцы: традиционные магазины спасет только сфера развлечений

Пандемия загнала большую часть торговли одеждой и товарами индустрии моды в интернет, а тысячи магазинов по всему миру из-за жестких ограничений закрылись насовсем. Однако эстонские торговцы настроены оптимистично. Читать далее...

Помоги себе сам: подробная инструкция по лечению коронавируса в домашних условиях

Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.

Профсоюз Нарвы: нам больше некому верить, кроме EKRE; Кристина Каллас: неужели Нарва важна для EKRE?

Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE? Читать далее...

МИД в знак протеста вызвал посла Китая

МИД Эстонии в среду вызвал посла Китая в Эстонии Ли Чао, чтобы выразить сильное недовольство санкциями, направленными против граждан, аналитических центров и институтов ЕС. Читать далее...

Глава МИД Эстонии: заметен рост злонамеренной деятельности России

Глава МИД Эва-Мария Лийметс отметила на встрече глав МИД НАТО в среду, что заметен рост злонамеренной деятельности России. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В центре Таллинна прошла полицейская операция

Сегодня, 24 марта, около 15.20 бдительный человек сообщил в полицию, что он заметил в Таллинне разгуливающих в парке Таммсааре молодых людей с похожим на оружие предметом. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Какой еще коронавирус? Ресторан в Старом городе открыл летнюю террасу

Хотя с 11 марта запрещено есть и пить на территории предприятий общепита, а также предоставлять услуги на открытых террасах, сегодня ресторан в Старом городе Таллинна открыл террасу. Читать далее...

Эстония планирует ввести вакцинационные паспорта в апреле

Эстония уже в апреле планирует ввести вакцинационные паспорта, сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инновации Министерства социальных дел Калле Киллар. Читать далее...

Кийбус пробилась в произвольную программу на чемпионате мира