Картина дня: смерть 36-летней пациентки, бомбовые угрозы телеканалам и здравоохранение трещит по швам
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 марта.
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в субботу, 20 марта, после операции по удалению аппендикса скончалась 36-летняя Карина (фамилия редакции известна). Родственники считают, что речь идет о врачебной ошибке. Больница расследует этот случай. Читать далее...
В среду вечером телеканалы Kanal 2, TV3 и ERR получили бомбовые угрозы. Всех работников эвакуируют из зданий, в сети вещания могут быть нарушения. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7265 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1553, то есть 21,4% от общего количества. Читать далее...
Правительство Эстонии ставит своей задачей добиться снижения суточной заболеваемости до 500 случаев, сообщил в среду исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, отвечая на вопросы депутатов парламента. Читать далее...
Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE? Тему обсудили в студии председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас и глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. Смотрите повтор прямого эфира!
С 23 марта между южным и северным медицинскими штабами существует договоренность о том, что ковидных пациентов из северного региона будут лечить в Клинике Тартуского университета и других больницах, подчиняющихся Южному медицинскому штабу. Читать далее...
Департамент здоровья собрал всю информацию о вакцинации против COVID-19 на сайте vaktsineeri.ee. На сайте представлена самая актуальная информация на эстонском, русском и английском языках. Читать далее...
Компания по розничной продаже моторного топлива Olerex проводит среди своих сотрудников опрос по вакцинации и заявляет, что если человек не хочет вакцинироваться, работодатель имеет право его уволить. Сотрудник компании, обратившийся к Postimees, озадачен: можно ли так обращаться с сотрудниками?
аместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма объяснила Postimees, что в Эстонии необходимо быстро снизить заболеваемость, - по крайней мере, до предноябрьского уровня - прежде чем мы сможем говорить об ослаблении ограничений. Читать далее...
По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, карантинные требования нарушают как коронопозитивные, так и их тесные контакты. Читать далее...
Сегодня состоялась пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед. Читать далее...
Пандемия загнала большую часть торговли одеждой и товарами индустрии моды в интернет, а тысячи магазинов по всему миру из-за жестких ограничений закрылись насовсем. Однако эстонские торговцы настроены оптимистично. Читать далее...
Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.
Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE? Читать далее...
МИД Эстонии в среду вызвал посла Китая в Эстонии Ли Чао, чтобы выразить сильное недовольство санкциями, направленными против граждан, аналитических центров и институтов ЕС. Читать далее...
Глава МИД Эва-Мария Лийметс отметила на встрече глав МИД НАТО в среду, что заметен рост злонамеренной деятельности России. Читать далее...
Сегодня, 24 марта, около 15.20 бдительный человек сообщил в полицию, что он заметил в Таллинне разгуливающих в парке Таммсааре молодых людей с похожим на оружие предметом. Читать далее...
Хотя с 11 марта запрещено есть и пить на территории предприятий общепита, а также предоставлять услуги на открытых террасах, сегодня ресторан в Старом городе Таллинна открыл террасу. Читать далее...
Эстония уже в апреле планирует ввести вакцинационные паспорта, сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инновации Министерства социальных дел Калле Киллар. Читать далее...
На проходящем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию эстонская чемпионка Эва-Лотта Кийбус набрала в короткой программе 59,65 баллов, что обеспечило ей место в произвольной программе. Читать далее...