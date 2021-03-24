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  • Эстония
  • Картина дня: смерть 36-летней пациентки, бомбовые угрозы телеканалам и здравоохранение трещит по швам

Картина дня: смерть 36-летней пациентки, бомбовые угрозы телеканалам и здравоохранение трещит по швам

Больница. ФОТО: Mailiis Ollino

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 марта.

Смерть 36-летней пациентки: близкие подозревают врачебную ошибку, больница начала расследование

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в субботу, 20 марта, после операции по удалению аппендикса скончалась 36-летняя Карина (фамилия редакции известна). Родственники считают, что речь идет о врачебной ошибке. Больница расследует этот случай. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Эстонские телеканалы получили бомбовые угрозы

 

В среду вечером телеканалы Kanal 2, TV3 и ERR получили бомбовые угрозы. Всех работников эвакуируют из зданий, в сети вещания могут быть нарушения. Читать далее...

Департамент здоровья: информирование заболевших на севере Эстонии прекращено, действуйте сами

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 1553 жителей Эстонии, скончались 14 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7265 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1553, то есть 21,4% от общего количества. Читать далее...

Яак Ааб: поставлена цель снизить суточную заболеваемость до 500 случаев

Правительство Эстонии ставит своей задачей добиться снижения суточной заболеваемости до 500 случаев, сообщил в среду исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, отвечая на вопросы депутатов парламента. Читать далее...

Студия Postimees: могут ли нарвские избиратели уйти под знамена EKRE?

Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE? Тему обсудили в студии председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас и глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. Смотрите повтор прямого эфира!

Скорая помощь каждый день доставляет до восьми ковидных пациентов из Таллинна в Тарту

С 23 марта между южным и северным медицинскими штабами существует договоренность о том, что ковидных пациентов из северного региона будут лечить в Клинике Тартуского университета и других больницах, подчиняющихся Южному медицинскому штабу. Читать далее...

Департамент здоровья запустил сайт о вакцинации против коронавируса

Департамент здоровья собрал всю информацию о вакцинации против COVID-19 на сайте vaktsineeri.ee. На сайте представлена ​​самая актуальная информация на эстонском, русском и английском языках. Читать далее...

Olerex угрожает увольнением отказавшимся пройти вакцинацию работникам

Компания по розничной продаже моторного топлива Olerex проводит среди своих сотрудников опрос по вакцинации и заявляет, что если человек не хочет вакцинироваться, работодатель имеет право его уволить. Сотрудник компании, обратившийся к Postimees, озадачен: можно ли так обращаться с сотрудниками?

Хярма: ограничения можно будет ослабить, когда мы достигнем предноябрьской ситуации

аместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма объяснила Postimees, что в Эстонии необходимо быстро снизить заболеваемость, - по крайней мере, до предноябрьского уровня - прежде чем мы сможем говорить об ослаблении ограничений. Читать далее...

Коронабеглецов в Эстонии по-прежнему хватает, близкие контакты тоже забывают о правилах

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, карантинные требования нарушают  как коронопозитивные, так и их тесные контакты. Читать далее...

Михаил Кылварт и Аркадий Попов рассказали о ситуации с коронавирусом в Таллинне

Сегодня состоялась пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время

В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед. Читать далее...

Торговцы: традиционные магазины спасет только сфера развлечений

Пандемия загнала большую часть торговли одеждой и товарами индустрии моды в интернет, а тысячи магазинов по всему миру из-за жестких ограничений закрылись насовсем. Однако эстонские торговцы настроены оптимистично. Читать далее...

Помоги себе сам: подробная инструкция по лечению коронавируса в домашних условиях

Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.

Профсоюз Нарвы: нам больше некому верить, кроме EKRE; Кристина Каллас: неужели Нарва важна для EKRE?

Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE? Читать далее...

МИД в знак протеста вызвал посла Китая

МИД Эстонии в среду вызвал посла Китая в Эстонии Ли Чао, чтобы выразить сильное недовольство санкциями, направленными против граждан, аналитических центров и институтов ЕС. Читать далее...

Глава МИД Эстонии: заметен рост злонамеренной деятельности России

Глава МИД Эва-Мария Лийметс отметила на встрече глав МИД НАТО в среду, что заметен рост злонамеренной деятельности России. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В центре Таллинна прошла полицейская операция

Сегодня, 24 марта, около 15.20 бдительный человек сообщил в полицию, что он заметил в Таллинне разгуливающих в парке Таммсааре молодых людей с похожим на оружие предметом. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Какой еще коронавирус? Ресторан в Старом городе открыл летнюю террасу

Хотя с 11 марта запрещено есть и пить на территории предприятий общепита, а также предоставлять услуги на открытых террасах, сегодня ресторан в Старом городе Таллинна открыл террасу. Читать далее...

Эстония планирует ввести вакцинационные паспорта в апреле

Эстония уже в апреле планирует ввести вакцинационные паспорта, сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инновации Министерства социальных дел Калле Киллар. Читать далее...

Кийбус пробилась в произвольную программу на чемпионате мира

На проходящем в Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию эстонская чемпионка Эва-Лотта Кийбус набрала в короткой программе 59,65 баллов, что обеспечило ей место в произвольной программе. Читать далее...

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