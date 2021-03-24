Картина дня: здравоохранение трещит по швам, борьба за нарвского избирателя и проблемы сферы торговли
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 марта.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7265 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1553, то есть 21,4% от общего количества. Читать далее...
Правительство Эстонии ставит своей задачей добиться снижения суточной заболеваемости до 500 случаев, сообщил в среду исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб, отвечая на вопросы депутатов парламента. Читать далее...
Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE? Тему обсудили в студии председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас и глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. Смотрите повтор прямого эфира!
С 23 марта между южным и северным медицинскими штабами существует договоренность о том, что ковидных пациентов из северного региона будут лечить в Клинике Тартуского университета и других больницах, подчиняющихся Южному медицинскому штабу. Читать далее...
Департамент здоровья собрал всю информацию о вакцинации против COVID-19 на сайте vaktsineeri.ee. На сайте представлена самая актуальная информация на эстонском, русском и английском языках. Читать далее...
Компания по розничной продаже моторного топлива Olerex проводит среди своих сотрудников опрос по вакцинации и заявляет, что если человек не хочет вакцинироваться, работодатель имеет право его уволить. Сотрудник компании, обратившийся к Postimees, озадачен: можно ли так обращаться с сотрудниками?
аместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма объяснила Postimees, что в Эстонии необходимо быстро снизить заболеваемость, - по крайней мере, до предноябрьского уровня - прежде чем мы сможем говорить об ослаблении ограничений. Читать далее...
По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, карантинные требования нарушают как коронопозитивные, так и их тесные контакты. Читать далее...
Сегодня состоялась пресс-конференция Таллиннской городской управы на русском языке, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...
В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время. В 3 часа ночи стрелки на часах нужно будет перевести на час вперед. Читать далее...
Пандемия загнала большую часть торговли одеждой и товарами индустрии моды в интернет, а тысячи магазинов по всему миру из-за жестких ограничений закрылись насовсем. Однако эстонские торговцы настроены оптимистично. Читать далее...
Эстонское общество семейных врачей выпустило руководство для взрослых пациентов по лечению от коронавируса в домашних условиях.