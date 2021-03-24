Владимир Путин во Франции в 2013 году ФОТО: AFP

Дискуссия о политике в отношении России, которую проведут в четверг на саммите лидеры стран Евросоюза, пройдет, судя по всем внешним признакам, в атмосфере почти полного единодушия. Высокопоставленных друзей и адвокатов в Европе у Кремля не осталось.

Еще некоторое время назад, всякий раз, когда ЕС продлевал «украинские» санкции против России, хоть кто-нибудь из европейских политиков у власти - кто-то из Италии, Греции, с Кипра, из других стран - высказывался против. Правда, в итоге все всё равно голосовали «за».

Но в последние месяцы, по ходу обсуждения санкций за отравление и репрессии против Алексея Навального, из уст европейских премьеров, министров или президентов уже не прозвучало ни одного подобного заявления.

Как резюмировал в феврале, после встречи министров иностранных дел ЕС глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, все согласны, что Россия сама не хочет дружить и взяла курс на вражду.

В понедельник, за три дня до саммита, председатель Европейского совета Шарль Мишель позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить отношения перед дискуссией в Евросовете.

Отношения находятся на новой низшей точке, констатировал Мишель после разговора, в котором он, в частности, снова призвал Путина ради потепления выполнить договоренности о Донбассе и прекратить репрессии против Навального и его сторонников.

Путин, согласно сообщению пресс-службы Кремля, снова заявил, что это Евросоюз неконструктивно себя ведет, а Россия готова к сотрудничеству.

Лидеры стран Евросоюза не собираются принимать каких-то формальных решений относительно России - разве что поручат Жозепу Боррелю и его ведомству разработать новую стратегию отношений с Москвой. Но эта «стратегическая дискуссия», как ее назвали в повестке саммита, определит общий курс, коридор для которого уже очертили на совещаниях в январе и феврале министры иностранных дел.

После февральской встречи министров Жозеп Боррель объявил, что дальше ЕС будет выстраивать отношения с Москвой «по трем линиям»: отпор, сдерживание и сотрудничество в тех вопросах, что интересуют Евросоюз.

Последним, кто хотя бы с некоторым сомнением высказывался о новых санкциях против российских чиновников и силовиков, был венгерский премьер Виктор Орбан. Но это было в прошлом сентябре, и тон коротких и расплывчатых реплик Орбана нельзя было назвать дружественным по отношению к Москве.

Об идее санкций за отравление Навального Орбан высказался в духе «мы недопонимаем, зачем, но если уж Евросоюз предлагает - обсудим», а об «украинских» санкциях сказал, что ЕС, на его взгляд, должен бы делать акцент на военном противостоянии с Россией, а не на экономике.

«Мы должны быть очень, очень жестки в военной сфере в отношении России, и мы должны быть готовы к сотрудничеству в части торговли. А мы очень слабо выступаем в военном отношении и очень жестко - в торговле», - сказал Орбан (цитата по агентству Рейтер).

Среди сторонников налаживания отношений с Россией многие европейские комментаторы по-прежнему называют президента Франции Эмманюэля Макрона.

Виктор Орбан ФОТО: Getty Images

Макрон в 2019 году пытался было устроить «перезагрузку» отношений с Москвой и в августе того года к неудовольствию восточных стран ЕС радушно принимал Путина в своей резиденции.

Но уже летом 2020 года член правительства Макрона Флоранс Парли констатировала, что результатов этой «перезазгрузки» не видно. А потом случилась история с Навальным.

В этом феврале в ходе дискуссии в известном американском аналитическом центре «Атлантический совет» Макрон снова говорил о необходимости сотрудничать с Россией. Но это не были слова о дружбе и готовности закрыть глаза на всё или многое.

Как и в случаях со многими другими западноевропейскими политиками, это были в основном теоретические рассуждения о том, что с Москвой нужно пытаться сотрудничать там, где без нее не обойтись или где Евросоюзу желательно ее участие: в урегулировании в Ливии, например, в отношениях с Ираном или в борьбе с изменениями климата.

Раньше у Кремля были друзья в европейских правительствах, которые призывали закрыть глаза на украинские события и на российскую внутреннюю политику и просто вести с Москвой «бизнес как обычно».

Но итальянская «Лига» Маттео Сальвини и австрийская Партия свободы со скандалами выпали из правительств своих стран. Впрочем, и с ними в составе кабинетов Италия и Австрия голосовали за продление санкций.

Путин, Макрон в Брегансоне, август 2019 ФОТО: EPA

«В Европе больше нет иллюзий, будто Россия движется к либеральной демократии, каковое движение нужно поддержать, сотрудничая с ней. Отброшена и мысль о том, что страны, попавшие под огонь Кремля, сами в этом виноваты, потому что провоцировали Россию, - считает глава аналитического Европейского совета по международным отношениям (CEFR) Марк Леонард. - Европейцы теперь в основном едины в понимании, что зарубежные авантюры России нужно сдерживать».

Главы МИД стран ЕС на встрече в феврале заявили, что политика в отношении России будет и дальше строиться на принятых в марте 2016 года «пяти принципах».

«Это скорее продолжение прежней политики, нежели адаптация к быстро меняющейся обстановке и растущей напористости России», - считает аналитическая служба Европарламента.

Вообще-то, если Евросоюз сам всерьез начнет действовать по этим принципам, то это уже будет ужесточением политики в отношении Москвы, потому что до сих пор ЕС этого не делал, рассуждает сотрудница Центра анализа европейской политики (CEPA) Кандас Хантингтон.

«Пять принципов» включают в себя, в частности, требование к России выполнить Минские соглашения по Донбассу, развитие сотрудничества ЕС со странами-соседями России и поддержку гражданского общества в самой России. Два других - это повышение сопротивляемости ЕС потенциальным российским угрозам в энергетике, киберпространстве и других сферах и выборочное сотрудничество с Москвой в международной политике.

Ни по одному из этих направлений, за исключением разве что последнего, ЕС до сих пор не действовал так, как мог бы, - рассуждает Хантигтон.

«Нерешительность ЕС в противостоянии России лишь ослабляет его стратегические позиции и провоцирует раскол между странами-членами союза, а внутренняя раздробленность повышает уязвимость ЕС перед Россией», - говорит Кандас Хантигтон вслед за многими другими европейскими аналитиками и политиками.

По ее мнению, европейские страны должны заново подтвердить готовность следовать этим принципам в политике в отношении России, в особенности в части укрепления связей с Восточной Европой, повышения устойчивости ЕС к угрозам со стороны России и поддержки гражданского общества России и Белоруссии там, где это возможно.

То есть, даже если саммит ЕС просто еще раз подтвердит верность «пяти принципам», это совсем не значит, что все останется как было: ЕС может начать более решительно их реализовывать, на что очень надеются аналитики, занимающиеся Россией.

Эти эксперты призывают ЕС, в частности, начать активнее работать с наиболее демократическими постсоветскими странами: Украиной, Молдовой и Грузией.

«Предстоящий Совет ЕС должен запустить процесс поиска форм "дифференцированной интеграции" для Украины, Грузии и Молдовы, которые включали бы некоторые из преимуществ членства в ЕС», - считает доктор Закари Пэйкин из Центра исследований европейской политики.

«Страны ЕС должны начать инвестировать в сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с такими странами, как Украина, Молдова и Грузия, перестав при этом увязывать такие инициативы с вопросом расширения НАТО», - призывает Марк Леонард.

Одновременно, по мнению главы Европейского совета по международным отношениям, Евросоюзу следовало бы и координировать свою политику в отношении России с новой администрацией США - для начала заморозив проект газопровода «Северный поток - 2» и параллельно, не полагаясь только на Вашингтон, укреплять собственную устойчивость к угрозам со стороны России.

Это, по мнению Леонарда, позволит ЕС вести в отношении России политику «основанную на принципах безразличия» - то есть, жестко противостоять Москве там, где западный мир считает необходимым противостоять, дипломатию свести к контактам в международных организациях и больше не предпринимать пышно обставленных попыток «перезагрузки».