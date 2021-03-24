Поножовщина в Ласнамяэ: один человек доставлен в больницу
Во вторник, 23 марта, в полицию поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник, 23 марта, в полицию поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В полицию сообщили, что в Ласнамяэ в квартире на улице Сикупилли 50-летний мужчина ударил ножом 45-летнего знакомого. Скорая помощь доставила раненного в больницу. Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого. Все обстоятельства инцидента выясняются.
Также вчера в полицию поступило сообщение, что в Кесклинне в доме на улице Масина 42-летний мужчина угрожал ножом 36-летнему мужчине. Полиция задержала нарушителя.