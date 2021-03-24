Хярма о коронавирусе: ситуация очень плохая

По словам Хярма, ситуация хуже всего в Таллинне. «Заболеваемость стабильно удерживалась на крайне высоком уровне последние две недели», - отметила она.

«У живущих в Таллинне людей выше риск заразиться. Люди продолжают заражаться в кружках, при занятиях спортом, на частных вечеринках и встречах. Праздники сейчас не нужны, нужно отменить и частные встречи. В апреле также нет смысла встречаться», - сказала Хярма.

По словам Хярма, цель — быстро снизить заболеваемость. «Наша больничная система перегружена. Сегодня в больницы поступили рекордные 100 человек», - сказала она.

В то же время, по ее словам, есть и признаки того, что в ближайшее время заболеваемость начнет снижаться, поскольку ограничения действуют и люди заражаются преимущественно дома. «Коэффициент заболеваемости R составляет 1, но нужно добиться 0,8», - сказала Хярма.

По ее словам, 42 процента заражаются дома, а 15 процентов на рабочем месте, но существенно снизилось число заражений в школах, поскольку они закрыты, и в домах призрения, поскольку там большинство уже привито.

«Выросло число ввезенных из-за границы случаев, поскольку путешествуют больше. Из Египта ввозят британский штамм. Британская мутация составляет сейчас 71 процент всех новых случаев в Эстонии», - сказала Хярма.