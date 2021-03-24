Афганский переводчик Омар разочарован в эстонских чиновниках, выславших его из страны
Башир Ахмад Омарзай, или Омар, переводчик эстонских солдат миссии в Афганистане, которого много лет мотали из одного места в другое эстонские власти, наконец, получил положительные новости из Тартуского административного суда: Департамент полиции и погранохраны перестарался в своем решении, и ходатайство о виде на жительство должно быть пересмотрено. Однако Омар глубоко разочарован в Эстонии и эстонской полиции, хотя и считает нашу страну своим вторым домом, пишет Postimees.