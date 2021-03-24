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  • Афганский переводчик Омар разочарован в эстонских чиновниках, выславших его из страны

Афганский переводчик Омар разочарован в эстонских чиновниках, выславших его из страны

Pildil Afganistanis Eesti missioonisõdurite tõlk Omar. ФОТО: Kristjan Teedema

Башир Ахмад Омарзай, или Омар, переводчик эстонских солдат миссии в Афганистане, которого много лет мотали из одного места в другое эстонские власти, наконец, получил положительные новости из Тартуского административного суда: Департамент полиции и погранохраны перестарался в своем решении, и ходатайство о виде на жительство должно быть пересмотрено. Однако Омар глубоко разочарован в Эстонии и эстонской полиции, хотя и считает нашу страну своим вторым домом, пишет Postimees.

Омар, как его называют друзья, встретился с эстонцами в 2011 году в афганской провинции Гильменд. Поскольку он говорил по-английски, в 2011-2013 годах он был переводчиком в эстонской пехотной роте Estcoy и был крайне необходим для наших солдат.

Когда в 2013 году наш контингент вместе с британским подразделением, в состав которого входили эстонцы, был выведен из Афганистана, многие местные работники, в том числе переводчики, поехали с британцами, поскольку их жизни могла угрожать реальная опасность. Поскольку в Эстонии такой традиции нет, желание Омара приехать в Эстонию с самого начала вызвало у чиновников большое замешательство. Омару потребовались годы, чтобы убедить чиновников, а разрешение на учебу в Эстонии Омар получил только в 2016 году. 

В 2019 году Омар получил степень бакалавра международных отношений в Евроуниверситете и той же осенью продолжил учебу в магистратуре Таллиннского университета. В начале 2020 года, перед экзаменационной сессией, он решил ненадолго съездить домой, чтобы жениться и привезти сюда жену. Он планировал вернуться к сессии, но  это заняло больше времени, чем ожидалось, и, поскольку Омар не подал вовремя заявление в университет о продлении сессии, его отчислили.

Омар вернулся один. Когда он прибыл в Эстонию, Департамент полиции и погранохраны инициировал аннулирование его визы, потому что он больше не был студентом. Однако с помощью суда ему удалось продлить свое пребывание здесь до конца лета 2020 года и тогда же поступить в магистратуру Тартуского университета. Затем Омар подал новое заявление на визу в связи с продолжением учебы в Тарту. Однако, хотя другие иностранные студенты получали для учебы в магистратуре вид на жительство, который также позволяет им работать во время учебы, Омару была выдана очередная учебная виза.

Теперь обнаружилась новая проблема - чиновники установили, что на его банковском счете недостаточно денег на проживание, а визовые условия не позволяли ему работать. Омар оказался в замкнутом кругу: ему нужны были деньги, чтобы здесь жить, но ему не разрешали работать. Визу ему не продлили, и началась депортация.

Правда, административный суд Тарту приостановил действие предписания о выезде в порядке предварительной правовой защиты, но Омар уже решил, что с него хватит. Тем временем также было установлено, что Омар отвечает условиям разработанной британским правительством программы переселения, и его пригласили на собеседование.

В своем решении, вынесенном на прошлой неделе, Тартуский административный суд подтвердил, что отказ в выдаче Омару разрешения на временное проживание и предписание о высылке из страны в значительно степени не учитывали его интересы, а также  придавали необоснованно большой вес балансу текущего счета истца. Департамент полиции и погранохраны также в недостаточной степени учел обоснования, указанные Омаром при проверке состояния его законного дохода, и придал им неправильный вес, поэтому отказ в выдаче вида на жительство и высылка должны быть аннулированы, а вопрос должен быть рассмотрен повторно. Департамент также обязан оплатить Омару процессуальные издержки в размере 30 евро. 

Хотя решение суда было положительным, Омар потерял всякую веру в Департамент полиции и погранохраны и пережил очень трудный год. «У меня больше нет никакой веры в них, и, поскольку сегодня я больше не учусь в Тартуском университете, я не получаю визу. Я не думаю, что они когда-нибудь передумают. На сегодня я жду ответа из Великобритании, и пока общение с ними было многообещающим», - сказал Омар Postimees. 

«У меня много хороших эстонских друзей, и я считаю Эстонию своей второй родиной, но Департамент полиции и погранохраны меня сюда не пускает», - сказал мужчина.

Поскольку решение официально не вступило в силу, ни Департамент полиции и погранохраны, ни Министерство внутренних дел не хотят комментировать судебное решение по делу Омара. По словам главы отдела политики в области миграции и гражданства Министерства внутренних дел Рут Аннус, отказ в виде на жительсто всегда рассматривается очень тщательно и не выносится непродуманно.

"Если лицо считает, что это нарушает его права, оно может обратиться в суд. В данном случае речь идет об еще не вступившем силу судебном решении. Департамент полиции и погранохраны ознакомится с ним и в течение 30 дней может решить, обжаловать это решение или нет», - пояснила Аннус в кратком ответе. 

То, что жизни переводчиков, работающих на иностранные вооруженные силы, в Афганистане могут быть в опасности, далеко не новость. Омар, который сейчас находится в Кабуле, благодарит всевышнего за то, что он жив. «Я нахожусь в Кабуле, и на данный момент он довольно безопасен по сравнению с другими городами, но я пережил засаду талибов в начале марта, и я счастлив, что жив», - рассказал он. По его словам, когда он вез свою мать на похороны, на блокпосту они подверглись угрозам и избиениям со стороны Талибана. Один товарищ Омара был застрелен на месте.

Пока ситуация дома остается неопределенной, Омар, по его собственным словам, хотел бы жить со своей семьей в Эстонии, но сегодня он больше не видит для этого возможности. Омар ранее говорил Postimees, что его жена Меена хотела бы учиться и работать в медицине. Сам Омар считал, что с его языковыми навыками и знаниями, мог бы быть полезен для Эстонии в анализе политики его родины и помощи эстонским компаниям в поисках рынков в Афганистане.

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