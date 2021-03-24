Афганский переводчик Омар разочарован в эстонских чиновниках, выславших его из страны

Омар, как его называют друзья, встретился с эстонцами в 2011 году в афганской провинции Гильменд. Поскольку он говорил по-английски, в 2011-2013 годах он был переводчиком в эстонской пехотной роте Estcoy и был крайне необходим для наших солдат.

Когда в 2013 году наш контингент вместе с британским подразделением, в состав которого входили эстонцы, был выведен из Афганистана, многие местные работники, в том числе переводчики, поехали с британцами, поскольку их жизни могла угрожать реальная опасность. Поскольку в Эстонии такой традиции нет, желание Омара приехать в Эстонию с самого начала вызвало у чиновников большое замешательство. Омару потребовались годы, чтобы убедить чиновников, а разрешение на учебу в Эстонии Омар получил только в 2016 году.

В 2019 году Омар получил степень бакалавра международных отношений в Евроуниверситете и той же осенью продолжил учебу в магистратуре Таллиннского университета. В начале 2020 года, перед экзаменационной сессией, он решил ненадолго съездить домой, чтобы жениться и привезти сюда жену. Он планировал вернуться к сессии, но это заняло больше времени, чем ожидалось, и, поскольку Омар не подал вовремя заявление в университет о продлении сессии, его отчислили.

Омар вернулся один. Когда он прибыл в Эстонию, Департамент полиции и погранохраны инициировал аннулирование его визы, потому что он больше не был студентом. Однако с помощью суда ему удалось продлить свое пребывание здесь до конца лета 2020 года и тогда же поступить в магистратуру Тартуского университета. Затем Омар подал новое заявление на визу в связи с продолжением учебы в Тарту. Однако, хотя другие иностранные студенты получали для учебы в магистратуре вид на жительство, который также позволяет им работать во время учебы, Омару была выдана очередная учебная виза.

Теперь обнаружилась новая проблема - чиновники установили, что на его банковском счете недостаточно денег на проживание, а визовые условия не позволяли ему работать. Омар оказался в замкнутом кругу: ему нужны были деньги, чтобы здесь жить, но ему не разрешали работать. Визу ему не продлили, и началась депортация.

Правда, административный суд Тарту приостановил действие предписания о выезде в порядке предварительной правовой защиты, но Омар уже решил, что с него хватит. Тем временем также было установлено, что Омар отвечает условиям разработанной британским правительством программы переселения, и его пригласили на собеседование.