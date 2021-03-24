Ср, 24.03.2021
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Эстония планирует ввести вакцинационные паспорта в апреле

Австрийский сертификат о вакцинации. Иллюстративное фото. ФОТО: Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder via www.imago-images.de/imago images/Eibner Europa

Эстония уже в апреле планирует ввести вакцинационные паспорта, сообщил вице-канцлер в сфере электронных услуг и инновации Министерства социальных дел Калле Киллар.

По словам Киллара, Эстония планирует внедрить вакцинационные паспорта в сотрудничестве с эстонским технологическим предприятием Guardtime, передала Академия электронного управления.

На организованной Академией электронного управления и госканцелярией онлайн-дискуссии Киллар подчеркнул необходимость безопасно и на международном уровне обмениваться данными о вакцинации, чтобы вновь открыть общества. «Важно дать людям данные о вакцинации в цифровом и подтвержденном виде, чтобы сделать их поездки и повседневную жизнь комфортными», - сказал Киллар.

Он отметил, что странам нужны позитивные примеры безопасного обмена данными для обеспечения защищенности данных. «Эстония начнет пользоваться цифровым сертификатом вакцинации в апреле», - сказал Киллар.

Представитель Европейской комиссии Константин Хюппёнен представил основные аспекты цифрового вакцинационного паспорта ЕС, его возможности и преимущества, но также вызовы, которыми должны будут заняться правительства. «Зеленый вакцинационный паспорт облегчит свободное передвижение в ЕС и обеспечит защищенность данных», - заявил Хюппёнен.

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