В Индии обнаружена двойная мутация Covid-19

Ученые проанализировали 10 787 образцов, собранных в 18 штатах Индии. 736 из них показали британский вариант, 34 - южноафриканский вариант и один - бразильский вариант.

Вирусолог Шахид Джамиль объясняет, что двойная мутация возникает, когда "две мутации встречаются в одном и том же вирусе".

"Двойная мутация в важных частях пикового белка вируса может создать больший риск и позволить вирусу обойти иммунную систему человека, что сделает его более заразным", - сказал он.

С помощью пиковых белков вирус проникает в клетки человека.

Министерство здравоохранения Индии сообщает, что доля мутаций E484Q и L452R среди инфицированных с декабря увеличилась. Джамиль предполагает, что в Индии может быть сформирован новый штамм Covid-19 путем объединения двух мутаций.

В среду, 24 марта, Индия сообщила о самых высоких уровнях инфицирования в этом году - 47 262 новых случая заражения и 275 смертей. Однако правительство опровергло предположение, что увеличение могло быть связано с мутациями.