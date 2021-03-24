Коварный вирус проник на компьютеры тысяч жителей Эстонии и похитил пароли

«Это утечка данных с личных компьютеров людей, которые были получены, когда компьютер заразился Emotet. Сам процесс заражения был простым, но эффективным: в почтовый ящик приходило электронное письмо, часто с темой из предыдущего разговора, сопровождаемое документом Word с вложением. Однако этот документ содержал вредоносный макрос», - пояснил эксперт по информационной безопасности отдела рассмотрения киберинцидентов (CERT-EE) в Департаменте государственной инфосистемы Йозеп Сандер Юхансон.

Когда пользователь разрешал запуск макровируса, он создавал на компьютере бэкдор для злоумышленников. «Поскольку Emotet представлял вредоносное ПО как услугу, дальнейшие действия были разными. Как правило, всегда выполнялись два действия: электронные письма и контакты в почтовом ящике жертвы использовались для дальнейшей рассылки вредоносных электронных писем, и запускалась вредоносная программа, которая крала пароли, хранящиеся на компьютере, особенно из веб-браузера (Chrome, Mozilla, Edge и т. д.). Нам также известны случаи, когда затем устройство было заражено вирусом-вымогателем», - сказал он.

Утечка учетных записей пользователей происходит из разных электронных сред, но, насколько известно CERT-EE, среды или веб-сайты не были скомпрометированы. Это проблема самого пользователя, что третьему лицу известны имя пользователя и пароль.

«CERT-EE со своей стороны проинформировал пользователей как напрямую, так и онлайн, чтобы уведомление достигло конечного пользователя как можно скорее. На основании полученных отзывов можно предположить, что это данные, собранные за последние несколько лет. Если пользователь знает, что его пароль стал общедоступным, то во всех веб-средах пароль должен быть изменен, потому что, вероятно, все его сохраненные пароли стали общедоступными», - подчеркнул Юхансон.