Кийк: летом ограничений будет существенно меньше, чем зимой

«В настоящее время в Эстонию прибыло примерно 260 000 доз вакцины. В течение второго квартала ожидается порядка 800 000 доз, то есть в три раза больше. Это значит, что охват вакцинацией в группах риска в первую очередь и среди широкого круга населения будет высоким. То есть жизнь общества летом будет более открытой, безопасной и с большим числом контактов, чем зимой и в начале весны», - сказал Кийк.