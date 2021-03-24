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В Суэцком канале у берегов Египта образовалась пробка из грузовых судов после того, как гигантский контейнеровоз сел на мель в самой узкой части пролива. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса сильным порывом ветра.

В Суэцком канале у берегов Египта образовалась огромная пробка из грузовых судов после того, как гигантский контейнеровоз "Эвер Гивен" сел на мель в самой узкой части пролива. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса сильным порывом ветра.

В зону аварии, к северу от порта Суэц, направлены буксиры и спасательные катера, но есть опасения, что затор продлится несколько дней. Размеры контейнеровоза - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей), для отбуксировки такого судна понадобится время.

После того, как судно село на мель, его развернуло течением поперек прохода, объясняют в администрации Суэцкого канала.

Египетские власти временно открыли маршрут по старому руслу, чтобы разгрузить акваторию.

"Эвер Гивен" в Суэцком канале, 24 марта 2021. ФОТО: Reuters

Спасательная операция в Суэцком канале, 24 марта 2021. ФОТО: Reuters

Судно "Эвер Гивен" шло из Китая в голландский Роттердам. Судно зарегистрировано в Панаме, но находится в аренде у тайваньской транспортной компании Evergreen Marine.

Длина Суэцкого канала чуть более 190 километров, он соединяет Средиземное и Красное моря и обеспечивает кратчайшее сообщение между Европой и Азией. Ежегодно там транзитом проходят десятки тысяч судов, что приносит хороший доход в бюджет Египта.

Самый крупный инцидент

По словам эксперта в области морских путей Сола Меркоглиано, это самое большое судно, которое когда-либо садилось на мель в Суэцком канале. Такие инциденты вообще крайне редки, но могут нанести заметный ущерб международной торговле.

"Если они не смогут стащить судно с мели во время прилива, им придется разгружать его", - комментирует эксперт возможное развитие событий.

Контейнеровоз в Суэцком канале. ФОТО: Science Photo Library

В Администрации Суэцкого канала говорят, что, возможно, им придется сначала расчистить вокруг днища судна значительный объем песка, а на это уйдут дни.