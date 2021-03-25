В Эстонии 25 марта вспоминают жертв депортации 1949 года

По инициативе Эстонского института памяти стены Батарейной тюрьмы в Таллинне с 19:00 и до полуночи будут окрашены в красный цвет.

В Батарейной тюрьме советский режим содержал тысячи жителей Эстонии по идеологическим причинам, а многие узники Батарейной тюрьмы были убиты или погибли позже в Сибири.

В ходе мартовской депортации 1949 года из Эстонии в течение нескольких дней было выслано в Сибирь более 22 000 человек, в основном - гражданских лиц, женщин, стариков и детей.