Сборная Эстонии по футболу проиграла Чехии со счетом 2:6
Сборная Эстонии по футболу стартовала в отборочном цикле чемпионата мира с крупного поражения от Чехии - 2:6, пишет Rus.ERR.
Сборная Эстонии по футболу стартовала в отборочном цикле чемпионата мира с крупного поражения от Чехии - 2:6, пишет Rus.ERR.
Из-за коронавируса наша команда выступала в экспериментальном составе, а изначально домашний матч прошел в польском Люблине.
Несмотря на кадровые потери, эстонцы вышли вперед уже на 12-й минуте, когда отличился Рауно Саппинен, но чехи быстро взяли игру под свой контроль и к перерыву забили четыре мяча. Во втором тайме они провели еще два гола, а точку в поединке установил вышедший на замену Хенри Аниер. Трое футболистов, в том числе 18-летний Максим Паскочий, дебютировали в национальной команде.
В субботу сборная Эстонии встретится в Минске со сборной Беларуси.