Сборная Эстонии по футболу проиграла Чехии со счетом 2:6

Несмотря на кадровые потери, эстонцы вышли вперед уже на 12-й минуте, когда отличился Рауно Саппинен, но чехи быстро взяли игру под свой контроль и к перерыву забили четыре мяча. Во втором тайме они провели еще два гола, а точку в поединке установил вышедший на замену Хенри Аниер. Трое футболистов, в том числе 18-летний Максим Паскочий, дебютировали в национальной команде.