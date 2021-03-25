Определились результаты конкурса «Письма депортированным»
Сегодня определились лучшие работы организованного Эстонским институтом исторической памяти и Postimees конкурса «Письма депортированным».
Сегодня определились лучшие работы организованного Эстонским институтом исторической памяти и Postimees конкурса «Письма депортированным».
Интересующейся историей молодежи предложили написать в прошлое – родственнику или соотечественнику, которого советская власть депортировала в Сибирь. Всего на конкурс поступило почти сто работ со всех уголков Эстонии. Жюри было очень сложно сделать выбор, потому что многие работы отличаются глубоким ощущением истории и личной трагедии депортированных. В каждом письме есть частичка исторической памяти, объединяющей народ Эстонии.
Конкурс был посвящен невинным жертвам насильственной мартовской депортации, которая началась 25 марта 1949 года. В ходе этой депортации в Сибирь вывезли более 20 000 граждан Эстонии, из которых многие больше никогда не увидели свою родину.
Все участники конкурса будут приглашены в Таллинн на церемонию награждения и показ фильма, как только представится возможность (исходя из ситуации с пандемией).
Газета Postimees опубликует лучшие работы.
Жюри в составе Мари Клейн (Postimees), Мартина Андреллера (Эстонский институт исторической памяти), Сергея Метлева (Эстонский институт исторической памяти) и Имби Паю (писатель и режиссер) вынесло следующее решение по лучшим работам (отдельного призового зачета внутри категорий не велось):
Историческая поездка в Литву
Олаф Пандре, (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Арабелла Антонс (Тартуская школа Марта Рейника). Руководитель: Каролина Антонс.
Елизавета Иншакова (Йыхвиская гимназия). Руководитель: Ирина Екименко.
Элизе-Ирене Ленсмент (Таллиннская Реальная школа). Руководитель: Ану Келл.
Катарина Килк (Гимназия Ноароотси).
Подарочная карта на сто евро
Карл Аарон Адсон (Таллиннский университет).
Хейти Тальвик (Таллиннская еврейская школа). Руководитель: Дмитрий Рыбаков.
Роман Золотарев (Таллиннская кесклиннаская русская гимназия). Руководитель: Дмитрий Рыбаков.
Лийза Май Арисмаа (Таллиннская Реальная школа). Руководитель: Ану Келл.
Йоханна Хейнсоо (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Трийну-Лийс Клейн (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Агнес Аруметса (Гимназия Хуго Треффнера). Руководитель: Моника Пийримяэ.
Подарочная карта на 50 евро
Мирелль-Лийс Оргус (Таллиннская школа обслуживания). Руководитель: Аннели Калло.
Лийа Смелска (Йыхвиская гимназия). Руководители: Людмила Рагило, Ирина Екименко.
Катарина Ситс (Общая гимназия Ляэнемаа). Руководитель: Тийна Брок.
Даниэль Моппель (Гимназия Хуго Треффнера). Руководитель: Моника Пийримяэ.
Каур Кирсимяэ (Гимназия Ноароотси). Руководитель: Тийт Кессел.
Пийбе Луккатс (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Кристи-Элийза Колли (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Книга издательства Postimees
Эва Марис Кюнгас (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Марек Лехисте (Гимназия Густава Адольфа). Руководитель: Ану Келл.
Кайса-Карийн Пярила (Основная школа Арукюла). Руководитель: Криста Туулинг.
Катрийн Кулднокк (Гимназия Мийны Хярмы). Руководитель Пирет Тянав.
Кирке Лаанемаа (Таллиннский технический университет).
Ангела Пуур (Тартуский университет).
Книга Имби Паю «Отвергнутые воспоминания»
Катарина Ситс (Общая гимназия Ляэнемаа). Руководитель: Тийна Брок.
Лийа Смелска (Йыхвиская гимназия). Руководители: Людмила Рагило, Ирина Екименко.