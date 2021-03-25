Ловят зеленые шарики: две женщины ночами не дают спать всему подъезду, а управы на них не найти

Без таблеток не уснуть

В хрущевке, где тонкие стены и по четыре квартиры на лестничной клетке, соседей хорошо слышно. Днем в подъезде слышны громкие разговоры и мяуканье кошки даже на другом этаже, что уж говорить о ночном времени.

По словам нескольких соседей, Элеонора и Наталья ночами стучат твердыми предметами по стенам и по батарее, по подоконникам, а иногда, похоже, и по потолку. Кроме того, они громко нецензурно бранят друг друга и, судя по крикам, дерутся. Соседка снизу, Мария, рассказывает, что эти крики слышат даже жители соседних домов.

“Полиция приезжает к нам как на работу. Каждый раз вызываем, - рассказала соседка сверху, Генриетта. - Сейчас уже все купили успокоительное, снотворное. Чтобы хоть как-то выспаться, принимаешь эти таблетки, спишь и уже не слышишь их. Ну хоть так, потому что работать надо. Муж у меня спит с берушами - он водитель, ему нельзя эти таблетки пить. В общем, спасаемся кто как может”.

Элеонора и Наталья стучат по стенам не просто так: они рассказывали соцработникам и соседям, что бьют по зеленым шарикам, которые возникают на стенах из-за того, что соседи из своих квартир их чем-то облучают. Также из-за этого облучения они якобы теряют слух и зрение.

Антисанитария или почти порядок?

По словам соседей, в проблемной квартире царит антисанитария, копится мусор, и когда открывается дверь, по подъезду распространяется сильный неприятный запах. Соседи боятся, что с наступлением тепла к ним поползут и насекомые (мошки летают по подъезду уже сейчас).

Проверить это лично и поговорить с Элеонорой и Натальей корреспонденту Rus.Postimees не удалось. Дверь они не открыли, хотя, судя по звукам, были дома.

“Соседей я прекрасно понимаю”, - говорит социальный работник Кохтла-Ярве Любовь Купцова. Она рассказывает, что посещает проблемную семью каждый месяц. Вони и гор мусора, о которых говорят соседи, соцработники в квартире не заметили. По словам Любови Купцовой, во время ее визитов, в квартире был относительный порядок.

Сюрприз из Тапа

Раньше Элеонора и Наталья жили в Тапа, где у них тоже были проблемы с полицией - в базе Riigi Teataja остались документы, судя по которым женщины несколько раз оспаривали в суде штрафы, выписанные им местной полицией за нарушение общественного порядка.

Перебравшись в Кохтла-Ярве, они поселились в общежитии, откуда их вскоре выселили. Женщин приняли в городском приюте, но и там они не прижились. После этого они снимали квартиру, владелец которой попросил их на выход и оттуда. Проблема везде была одна и та же - ночной стук по стенам. Наконец, каким-то образом Наталья купила квартиру, и это ее частная собственность.