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  • Ловят зеленые шарики: две женщины ночами не дают спать всему подъезду, а управы на них не найти
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Ловят зеленые шарики: две женщины ночами не дают спать всему подъезду, а управы на них не найти

В одном из домов Кохтла-Ярве жители не могут спать по ночам. ФОТО: Николай Андреев

Элеоноре уже за 70, ее дочери Наталье - за 40. Мать и дочь с расстройствами психики замучили жителей дома в Кохтла-Ярве. Соседи практически каждую ночь слышат крики, брань и громкий стук по стенам и батареям. Социальным работникам женщины объясняют, что соседи их чем-то облучают. В квартире уже побывали спасатели, ее посещают соцработники, постоянно приезжают полицейские, но уже год ничего не меняется.

Без таблеток не уснуть

В хрущевке, где тонкие стены и по четыре квартиры на лестничной клетке, соседей хорошо слышно. Днем в подъезде слышны громкие разговоры и мяуканье кошки даже на другом этаже, что уж говорить о ночном времени.

По словам нескольких соседей, Элеонора и Наталья ночами стучат твердыми предметами по стенам и по батарее, по подоконникам, а иногда, похоже, и по потолку. Кроме того, они громко нецензурно бранят друг друга и, судя по крикам, дерутся. Соседка снизу, Мария, рассказывает, что эти крики слышат даже жители соседних домов.

“Полиция приезжает к нам как на работу. Каждый раз вызываем, - рассказала соседка сверху, Генриетта. - Сейчас уже все купили успокоительное, снотворное. Чтобы хоть как-то выспаться, принимаешь эти таблетки, спишь и уже не слышишь их. Ну хоть так, потому что работать надо. Муж у меня спит с берушами - он водитель, ему нельзя эти таблетки пить. В общем, спасаемся кто как может”.

Элеонора и Наталья стучат по стенам не просто так: они рассказывали соцработникам и соседям, что бьют по зеленым шарикам, которые возникают на стенах из-за того, что соседи из своих квартир их чем-то облучают. Также из-за этого облучения они якобы теряют слух и зрение.

Антисанитария или почти порядок?

По словам соседей, в проблемной квартире царит антисанитария, копится мусор, и когда открывается дверь, по подъезду распространяется сильный неприятный запах. Соседи боятся, что с наступлением тепла к ним поползут и насекомые (мошки летают по подъезду уже сейчас).

Проверить это лично и поговорить с Элеонорой и Натальей корреспонденту Rus.Postimees не удалось. Дверь они не открыли, хотя, судя по звукам, были дома.

“Соседей я прекрасно понимаю”, - говорит социальный работник Кохтла-Ярве Любовь Купцова. Она рассказывает, что посещает проблемную семью каждый месяц. Вони и гор мусора, о которых говорят соседи, соцработники в квартире не заметили. По словам Любови Купцовой, во время ее визитов, в квартире был относительный порядок.

Сюрприз из Тапа

Раньше Элеонора и Наталья жили в Тапа, где у них тоже были проблемы с полицией - в базе Riigi Teataja остались документы, судя по которым женщины несколько раз оспаривали в суде штрафы, выписанные им местной полицией за нарушение общественного порядка.

Перебравшись в Кохтла-Ярве, они поселились в общежитии, откуда их вскоре выселили. Женщин приняли в городском приюте, но и там они не прижились. После этого они снимали квартиру, владелец которой попросил их на выход и оттуда. Проблема везде была одна и та же - ночной стук по стенам. Наконец, каким-то образом Наталья купила квартиру, и это ее частная собственность.

Председатель КТ Сергей Рабочев рассказал, что товарищество обращалось в мэрию и в социальную службу. Сделать что-то со своей стороны, по словам председателя, КТ не может: “У них есть документ, который позволяет здесь жить. Задолженностей у них нет, понимаете? Но их клинит - то вечером стучат по стенам, то ночью. Могут и мне ночью позвонить”.

Жители дома, с которыми пообщался корреспондент Rus.Postimees, считают, что председатель не старается решить проблему, и сами пишут обращения в различные органы. Но пока ничего не помогло. “Мы стучались уже куда можно и нельзя”, - сказала Генриетта.

Владельцы соседних квартир считают, что Элеонору и Наталью нужно либо выселять из товарищества через суд, либо по решению городских властей переселять в лечебное учреждение, где они будут под присмотром.

Однажды, во время особенно сильного обострения, полицейские вызвали скорую помощь, которая забрала Элеонору и Наталью в больницу. Соседи вздохнули с облегчением, но через месяц всё продолжилось.

Элеонора, по словам соцработника, тоже имеет психическое расстройство, но несмотря на это официально является дееспособной. Поэтому принудительное лечение, которого требуют соседи, невозможно: это нарушение ее прав.

Признать человека недееспособным может только суд, и в данном случае разве что городские власти в силах добиться такого судебного решения.

Пенсионерка показывала соцработникам принятое несколько лет назад решение суда о том, что по состоянию здоровья ее дочь должна оставаться под присмотром матери. Для соцработников это дополнительная сложность, поскольку любое лечение и реабилитацию Натальи нужно согласовывать и с пожилой Элеонорой.

Любовь Купцова рассказывает, что в Эстонии есть социальные программы, в которых людей с подобными расстройствами реабилитируют и учат бытовым навыкам. Наталья вполне могла бы попасть в такую программу, и социальные работники стараются договориться об этом с матерью и дочерью.

“Как социальный работник, всё, что я могу сделать, я делаю”, - говорит Любовь Купцова.

Дверь злополучной квартиры. В этом доме на каждой лестничной клетке по четыре квартиры. ФОТО: Николай Андреев

На месте побывали все экстренные службы

Жители дома запрашивали в полиции официальный документ, какие меры были приняты, чтобы решить проблему. И получили от участкового ответ, что полиция реагирует на вызовы, но нарушающие порядок гражданки неадекватны и просто не понимают замечаний полицейских. Поэтому заниматься ими должны социальные службы местного самоуправления.

“Полиция неоднократно посещала жильцов упомянутой квартиры и проводила с ними разъяснительные беседы. Мы оповестили о проблеме и представителей местного самоуправления, в компетенции которых находится решение подобных проблем, - сообщила на запрос Rus.Postimees и.о. руководителя участковых полицейских Кохтла-Ярве София Сарап.

Мы призываем жителей соседних квартир обязательно сообщать на номер 112 о правонарушениях, которые беспокоят жителей и представляют серьезную угрозу для здоровья или жизни, например об утечках газа или о нарушении ночного покоя”.

Жители дома рассказывают также, что несколько раз чувствовали запах газа в подъезде. В доме установлены газовые колонки и газовые плиты. В квартире Элеоноры и Натальи колонка была неисправна и не использовалась.

“Мы вызывали газовую службу, и она сказала, что есть какая-то небольшая утечка, но совсем небольшая. А колонка у них неисправна, и они ее не включают”, - рассказала соседка Генриетта.

В квартире побывал также инспектор Спасательного департамента. По словам советника коммуникационного отдела этого департамента Дарьи Денисовой, спасатели в такой ситуации могут сообщить о проблеме в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и в городскую управу Кохтла-Ярве. Жителям, если они снова почувствуют запах газа, стоит вызывать спасателей по номеру 112.

Однако, по словам социального работника Любови Купцовой, теперь газ в квартире отключен вовсе, и утечек быть не должно. Элеонора и Наталья готовят на электрической плитке, а социальная служба планирует установить им электрический бойлер, чтобы в квартире наконец появилась горячая вода. То, что мать и дочь очень давно не принимали душ, по словам многих людей, как раз и является одной из причин сильного запаха.

Общение с матом и диктофонами

После ночного шума, днем отношения с соседями у Элеоноры и Натальи лучше не становятся. По словам нескольких человек, живущих в этом же подъезде, они ведут себя агрессивно, ругаются матом на жителей соседних квартир, даже встретив их в магазине. Живущая в этом же подъезде Ирина рассказывает, что женщины также пугают детей и кричат на них.

По словам социального работника Любови Купцовой, в затяжном конфликте матери и дочери с остальными жителями уже обе стороны ведут себя агрессивно. Социальный работник рассказывает, например, что проблемным женщинам кто-то залил клеем дверной замок.

И председатель КТ, и социальный работник, и жители дома отмечают, что Наталья записывает на диктофон общение с соседями, причем только ту часть диалогов, когда соседи ее ругают. Соседи, в свою очередь, тоже стали записывать свое общение с Элеонорой и Натальей, их брань и ночной стук в стены.

Жители дома в сердцах говорят, что однажды эта ситуация доведет кого-нибудь до преступления, когда разъяренный шумом человек пойдет объяснять, что ему скоро вставать на работу. Но всё же соседи продолжают надеяться, что какая-то инстанция сможет решить их проблему, и в собственных квартирах они снова смогут спать без таблеток и берушей.

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