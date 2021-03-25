Чт, 25.03.2021
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Государство выделит 2,5 млн евро для проведения Rally Estonia

Rally Estonia. ФОТО: Remo Tõnismäe

На заседании в четверг правительство решило выделить 2,5 миллиона евро на организацию Rally Estonia.

На заседании в четверг правительство одобрило пункт повестки дня о выделении Министерству культуры из резерва правительства 2,5 миллиона евро для поддержки проведения этапа чемпионата мира по авторалли Rally Estonia 2021.

Выделенная поддержка не считается государственной помощью, поскольку речь идет о поддержке соревнования, входящего в систему титульных соревнований международной спортивной федерации, то есть официального этапа чемпионата мира.

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