В Шотландии появилась первая в мире зарядная станция для электромобилей, использующая приливную энергию

Как уточняется в сообщении, зарядная станция подключена к приливной электростанции Nova, которая работает уже более пяти лет, обеспечивая энергией жителей Шетландских островов. Теперь прямыми потребителями этой энергии могут стать и местные владельцы электромобилей и заряжаемых гибридов. Вместе с зарядной станцией компания также создала систему аккумуляторов для хранения поступающей энергии, сообщает CNBC .

По данным Европейской ассоциации энергии океана, приливная энергетика имеет большой потенциал, но по сравнению с другими возобновляемыми источниками энергии (ветром и солнцем) используется мало, пишет TJ . Важным преимуществом приливной энергетики является известная цикличность приливов.

Правительство Великобритании в ноябре прошлого года приняло решение ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, в стране можно будет продавать до 2035 года.

Напомним, в начале марта стало известно, что МЧС России разработало проект нового свода правил (СП) с требованиями к пожарной безопасности на автостоянках. Среди прочего документ разрешает устанавливать зарядные станции для электромобилей на подземных парковках, тогда как в действующем СП 2013 года это прямо запрещено. "Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности", - сообщили в МЧС, уточнив, что новый СП скоро будет утвержден, а в силу документ вступит в 2022 году.

Сейчас инспекторы МЧС могут вынести предписание о демонтаже зарядной станции на подземной стоянке. Если ее владелец не выполнит требование, ему грозит штраф. Законной альтернативой зарядным станциям являются трехфазные 380-вольтовые розетки общего назначения, к которым можно подключать электромобили. Такие розетки установлены на многих паркингах московских торговых центров, бизнес-центров и жилых комплексов.