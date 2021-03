В Шотландии появилась первая в мире зарядная станция для электромобилей, использующая приливную энергию

BREAKING NEWS: Nova world first - tidal powered cars now a reality in Shetland - driving Scotland to #NetZero and powering a better future👉https://t.co/EH54QqAbxE@ShetIslandsCll @ScotGovEnergy @transcotland @UKEF @EUeic @EU_MARE @UN_SDG @G7 #tidalcars #blueeconomy #bluegrowth pic.twitter.com/APcRDuPQkT