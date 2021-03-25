В Ласнамяэ начинается реконструкция многострадальной улицы

«Улица Выйдуйооксу уже давно ждала основательной реконструкции. В последние годы эта часть района сильно изменилась и продолжает развиваться – строятся новые жилые дома, увеличивается число жителей, возрастает необходимость развития удобной и безопасной внутриквартальной дорожной сети», - отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе подготовительных работ к реконструкции и расширению улицы Выйдуйооксу будет произведена расчистка от поросшего дикими кустарниками и деревьями участка будущей улицы. На последнем этапе строительства озеленение будет восстановлено - пересажено 3 и высажено 65 новых деревьев и 1992 саженцев кустарника. Всего будет благоустроена зеленая зона площадью 8000 м2.

Будет реконструировано более 5200 м2 дорожного покрытия, проложено 170 метров трассы водоснабжения и более 1200 метров трассы ливневой канализации. В объем работ по реконструкции входит создание асфальтовой дорожки для пешеходов и велосипедистов, установка современного уличного LED–освещения, а также установка около десятка скамеек. Также в раках реконструкции будет вывезен автохлам и крупногабаритный строительный мусор.

«Сейчас на этой улице пешеходных дорожек нет вообще. Поэтому в ходе работ будет не только реконструирована проезжая часть, но и построены освещенные велосипедно-пешеходные дорожки с безопасными пешеходными переходами, освещением и уличной мебелью. Вдоль улицы будет сохранен зеленый коридор. Для жителей улицы Лийкури, воспитанников футбольного клуба «Аякс» и учащихся механического училища это создаст новые возможности для передвижения через микрорайон Курепыллу. Новая дорожка позволит безопасно и удобно добираться пешком или на велосипеде к Таллиннскому заливу через Певческое поле», - сказал Свет.

Во время проведения подготовительных и строительных работ на улице Выйдуйооксу будут действовать временные ограничения дорожного движения. Всех водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать знаки дорожного движения и скоростной режим.