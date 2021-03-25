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Число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 9 221. В Москве хотят снять ограничения на массовые мероприятия. Эти и другие новости о коронавирусе в России - в обзоре Би-би-си.

9 221 случай

За последние сутки в России зарегистрировали 9 221 новый случай заражения Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это на 360 случаев больше, чем днем ранее.

В Москве за сутки выявили 1 787 случаев - возобновился рост заболеваемости (днем ранее было 1 431). В Санкт-Петербурге выявлено 804 новых случая заражения Covid-19.

Умерли в России 393 пациента, из них в Москве - 49, в Петербурге - 37. Общее число жертв коронавируса за год пандемии штаб оценивает в 96 612 человек.

За весь период в стране коронавирусом заразились 4 492 692 человека, выздоровели - 4 109 281.

В Москве хотят разрешить массовые мероприятия

Московские власти рассматривают возможность снять ограничения на проведение массовых ближе к концу апреля. Эту информацию подтвердил Интерфаксу осведомленный источник.

При этом он уточнил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе.

«Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля, что, в частности, позволит провести массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, в очном режиме», - указал собеседник агентства.

Ранее РБК писал, что в этом году акцию «Бессмертный полк» 9 мая хотят провести в очном формате. Для этого, как пишет издание, мэрия Москвы собирается снять ограничения на массовые мероприятия, о чем планирует объявить в двадцатых числах апреля.

При этом парад Победы на Красной площади точно пройдет в обычном формате, но вопрос будет рассматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, ранее заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Роспотребнадзор оценил безопасность вакцины «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» продемонстрировала эффективность и безопасность, говорится на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на результаты исследования.

Результаты клинического тестирования вакцины, в котором участвовали люди от 18 до 60 лет, были опубликованы в журнале «Инфекция и иммунитет».

Результаты показали что через 21 день после получения второй дозы у всех участников выработались антитела.

«ЭпиВакКорона» - вторая после «Спутник V»м российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована в октябре 2020 года. На ее разработку российское правительство выделило около 2 млрд рублей.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 100-процентной эффективности вакцины, однако тогда, по данным группы участников клинических исследований, у большинства не появлялись после нее антитела.

По словам добровольцев, даже у тех, кто получил положительный анализ на антитела, их титр очень низкий.

Более трети россиян работающих на удаленке, хотят вернуться в офис

Более 30% людей, работающих сейчас из дома, хотели бы вернуться в офисы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты совменстного опроса сайта hh.ru и компании WeWork.

Согласно исследованию, 37% респондентов ответили, что хотели бы вернуться в офис частично или полностью. Большинство ответивших (73%) сказали, что готовы работать из офиса 2-3 дня в неделю, следует из результатов опроса, а приходить в офис на полную рабочую неделю готов каждый пятый ответивший.

Также отмечается, что 40% сотрудников российских компаний уже вернулись с удаленки. 17% опрошенных говорят, что стали более продуктивными после возвращения в офис.

Игры Евро-2020 в Петербурге могут пройти с иностранцами и при 50% заполняемости трибун

Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу договорился с властями о проведении матчей турнира в Санкт-Петербурге с заполняемостью трибун на 50%. Об этом заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин.

«По уровню оптимизма обгоняем организаторов Олимпийских игр [в Токио - прим. Би-би-си], работаем над допуском иностранных болельщиков, и это пока не вызывает никакого отторжения у властей», - заявил Сорокин.

«Есть уверенность, что центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимально допустимыми ограничениями с соблюдением все необходимых правил», - добавил он.