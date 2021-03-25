Пьяный мужчина угрожал женщинам игрушечным оружием
В среду полиция получила вызов в Пярну на улице Рохелине, где мужчина угрожал проходившим мимо женщинам предметом, похожим на огнестрельное оружие, сообщает Postimees.
В среду полиция получила вызов в Пярну на улице Рохелине, где мужчина угрожал проходившим мимо женщинам предметом, похожим на огнестрельное оружие, сообщает Postimees.
Полиция отреагировала на инцидент, направив на место происшествия усиленный наряд, и задержала в качестве подозреваемого 28-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
В результате происшествия никто не пострадал. Полиция установила, что мужчина размахивал оружием, стреляющим пластмассовыми пулями.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.