Чт, 25.03.2021
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Пьяный мужчина угрожал женщинам игрушечным оружием

Suvel ähvardas üks naisterahvas möödujaid sellise mängurelvaga. ФОТО: Ida-Harju politseijaoskond

В среду полиция получила вызов в Пярну на улице Рохелине, где мужчина угрожал проходившим мимо женщинам предметом, похожим на огнестрельное оружие, сообщает Postimees.

Полиция отреагировала на инцидент, направив на место происшествия усиленный наряд, и задержала в качестве подозреваемого 28-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция установила, что мужчина размахивал оружием, стреляющим пластмассовыми пулями.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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