Программа помощи эстонским предпритиям сфер туризма и общепита одобрена

Как сообщило представительство Европейской комиссии в Эстонии, программа была утверждена в рамках временной госпомощи, деньги будут выплачиваться в виде прямых дотаций.

Подать заявку на поддержку могут предприятия, предлагающие услуги размещения, туристические компании и предприятия общественного питания, а также магазины, торгующие изделиями ручной работы, сувенирами или изделиями эстонского дизайна, доходы которых значительно снизились из-за вспышки коронавируса. Цель программы - помочь предпринимателям покрыть потребности в ликвидности и продолжить работу во время и после вспышки коронавируса.