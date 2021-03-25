Картина дня: смягчения ограничений не предвидится, проблемные соседи и недочеты плана вакцинации

За сутки в Эстонии выявлено 1429 зараженных, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7259 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1429, то есть 19,7% от общего количества. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: с планом вакцинации безнадежно опоздали – антикризисную команду нужно менять

Эстония стала эпицентром пандемии. Понимают ли в правящих кругах, что спасти население страны и систему здравоохранения в нынешней ситуации может только экстренное использование вакцины – любой, доступной на рынке?

Тяжелое ДТП превратило легковушку и микроавтобус в металлолом: трое пострадали, водителя вырезали из машины

Сегодня утром в Пайде на улице Теэстузе произошла авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль Škoda и микроавтобус Renault. Читать далее...

Ловят зеленые шарики: две женщины ночами не дают спать всему подъезду, а управы на них не найти

Элеоноре уже за 70, ее дочери Наталье - за 40. Мать и дочь с расстройствами психики замучили жителей дома в Кохтла-Ярве. Соседи практически каждую ночь слышат крики, брань и громкий стук по стенам и батареям. Социальным работникам женщины объясняют, что соседи их чем-то облучают. В квартире уже побывали спасатели, ее посещают соцработники, постоянно приезжают полицейские, но уже год ничего не меняется. Читать далее...

Яак Ааб: я не хочу давать ложных надежд. До конца апреля ограничения не смягчатся

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть и министр культуры Аннели Отть. Читать далее...

У купленной в строительном магазине морской свинки оказались паразиты, грибок и не тот пол

В октябре прошлого года потребитель купил в строительном магазине Depo морскую свинку. Вскоре клиенту пришлось обратиться в ветеринарную клинику, потому что на коже животного были струпья. Читать далее...

В Эстонии 25 марта вспоминают жертв депортации 1949 года

В четверг, 25 марта, в Эстонии чтят память жертв мартовской депортации 1949 года. Читать далее...

Тонны еды попадают с эстонских магазинных прилавков прямиком в мусорные контейнеры

Ежегодно в эстонских магазинах остается почти 12 000 тонн продуктов питания, большая часть которых попадает в мусорные ящики. Поскольку выброшенные пищевые продукты обычно попадают в контейнер вместе с упаковкой, утилизация биоотходов и повторное использование упаковки оказываются затруднены, и зачастую такая еда отправляется на свалки или мусоросжигательные заводы. Читать далее...

Украинским работникам все труднее перебираться через эстонскую границу

Тоомас Уусмаа, который занимается производством молока в Ярвамаа в компании Sargvere, сейчас вздыхает с облегчением, потому что украинцы уже на месте. Для последних двоих из шести он только что подал заявку на получение визы и уверен, что получит ее, потому что это повторная заявка. Читать далее...

Может ли "Спутник V" переломить ход вакцинации в ЕС? Цифры и факты

Европейский регулятор EMA может зарегистрировать российскую вакцину в течение двух месяцев. После этого ЕС станет для России скорее производственной площадкой, чем покупателем. Читать далее....

Протестующие: каждый человек сам отвечает за свое здоровье

Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье, не дело правительства ограничивать свободу, хотя бы и для того, чтобы выбраться из эпидемии. Солидарные ограничения не обоснованны. Именно в этом убеждены те, которые в прошлую субботу в знак протеста ездили колоннами и размахивали государственными флагами. Читать далее...

Почему не достроили мост до Хельсинки?