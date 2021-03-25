Галерея ⟩ Министры получили первую дозу вакцины

«Я благодарю медицинских работников Ида-Таллиннской центральной больницы за возможность вакцинироваться от COVID-19», - заявил Кийк в социальных сетях. Он был вакцинирован вакциной AstraZeneca.

«Сегодня члены правительства республики имели возможность вакцинироваться, и поэтому я получил вакцину AstraZeneca, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало, которая также призвала людей пройти вакцинацию. - Таким образом, защищая себя и других, мы замедляем распространение вируса и можем продолжать нашу жизнь с бОльшим чувством безопасности и душевного спокойствия».