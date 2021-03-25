Таллинн, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призвали российские власти незамедлительно оказать медицинскую помощь отбывающему реальный срок в покровской колонии оппозиционному политику Алексею Навальному. "Тревожные сообщения о состоянии здоровья Навального. Доступ к медицинскому обслуживанию является одним из основных прав даже для политических заключенных. Мы призываем российские власти как можно скорее обеспечить Навальному медицинское обслуживание", - заявили в Twitter в четверг, 25 марта, главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы Эва-Мария Лийметс, Эдгарс Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис.