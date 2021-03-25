Полиция: добровольцы нашли пропавшего мужчину мертвым
Полиция просила содействия в установлении местонахождения пропавшего в поселке Камбья 52-летнего Аво. В пятницу, 2 апреля, он был найден мертвым.
Полиция просила содействия в установлении местонахождения пропавшего в поселке Камбья 52-летнего Аво. В пятницу, 2 апреля, он был найден мертвым.
Последний раз близкие общались с ним 20 марта, когда Аво ушел из дома. С того момента было неизвестно, где он находится и с кем проводит время. При проверке его места жительства выяснилось, что пропавший оставил дома как документы, так и ключи. При этом у него с собой был телефон, но он не отвечал на звонки.
В пятницу, 2 апреля, пресс-служба полиции сообщила, что утром тело Аво без признаков насилия было найдено в поселке Камбья. Его нашли добровольцы.