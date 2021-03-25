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Полиция: добровольцы нашли пропавшего мужчину мертвым

Свеча. Иллюстративное фото. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Полиция просила содействия в установлении местонахождения пропавшего в поселке Камбья 52-летнего Аво. В пятницу, 2 апреля, он был найден мертвым. 

Последний раз близкие общались с ним  20 марта, когда Аво ушел из дома. С того момента было неизвестно, где он находится и с кем проводит время. При проверке его места жительства выяснилось, что пропавший оставил дома как документы, так и ключи. При этом у него с собой был телефон, но он не отвечал на звонки.

В пятницу, 2 апреля, пресс-служба полиции сообщила, что утром тело Аво без признаков насилия было найдено в поселке Камбья. Его нашли добровольцы. 

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