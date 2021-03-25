Чт, 25.03.2021
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  • Видели его? Полиции нужна помощь в поиске 52-летнего мужчины

Видели его? Полиции нужна помощь в поиске 52-летнего мужчины

Пропавший Аво. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения пропавшего в поселке Камбья 52-летнего Аво, который ушел из своего дома на улице Мянни.

Последний раз близкие общались с ним в прошлую субботу, 20 марта, когда Аво ушел из дома. С того момента неизвестно, где он находится и с кем проводит время. При проверке его места жительства выяснили, что пропавший оставил дома как документы, так и ключи. При этом у него с собой телефон. К сожалению, Аво не отвечает на звонки, что не позволяет убедиться, что с ним все в порядке.

Словесный портрет Аво передан всем районным патрулям и полиция выясняет, куда он мог отправиться.

Приметы пропавшего: рост 168 см, спортивное телосложение. У него короткие темные волосы. Неизвестно, во что он был одет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Аво, полиция просит звонить по номеру 112.

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