Видели его? Полиции нужна помощь в поиске 52-летнего мужчины

Последний раз близкие общались с ним в прошлую субботу, 20 марта, когда Аво ушел из дома. С того момента неизвестно, где он находится и с кем проводит время. При проверке его места жительства выяснили, что пропавший оставил дома как документы, так и ключи. При этом у него с собой телефон. К сожалению, Аво не отвечает на звонки, что не позволяет убедиться, что с ним все в порядке.