Видели его? Полиции нужна помощь в поиске 52-летнего мужчины
Полиция просит содействия в установлении местонахождения пропавшего в поселке Камбья 52-летнего Аво, который ушел из своего дома на улице Мянни.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения пропавшего в поселке Камбья 52-летнего Аво, который ушел из своего дома на улице Мянни.
Последний раз близкие общались с ним в прошлую субботу, 20 марта, когда Аво ушел из дома. С того момента неизвестно, где он находится и с кем проводит время. При проверке его места жительства выяснили, что пропавший оставил дома как документы, так и ключи. При этом у него с собой телефон. К сожалению, Аво не отвечает на звонки, что не позволяет убедиться, что с ним все в порядке.
Словесный портрет Аво передан всем районным патрулям и полиция выясняет, куда он мог отправиться.
Приметы пропавшего: рост 168 см, спортивное телосложение. У него короткие темные волосы. Неизвестно, во что он был одет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Аво, полиция просит звонить по номеру 112.