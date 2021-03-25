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Адвокаты Алексея Навального, навестившие его в колонии №2 в Покрове, заявили, что политик находится в "крайне неблагополучном" состоянии. ФСИН утром сообщила, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", а в Кремле заявили, что не следят за этим.

Адвокаты Алексея Навального, навестившие его в колонии №2 в Покрове, заявили, что политик находится в "крайне неблагополучном" состоянии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утром сообщила, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", а в Кремле заявили, что не следят за этим.

По словам адвокатов, у Навального сильные боли в спине и серьезные проблемы с правой ногой.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказала телеканалу "Дождь" адвокат Ольга Михайлова.

"Мы заявляли ходатайство, и он писал заявление, чтобы разрешили нашему врачу его обследовать и назначить адекватное лечение. Наше ходатайство до сих пор не рассмотрено, о его судьбе ничего не известно, - сказала Михайлова Би-би-си. - При этом они его довели до такого состояния, что он не может стоять на ноге, испытывает боль - человека делают инвалидом. Ходить он может, стоять на этой ноге нет. Наш врач назначил определенное лекарство - мы его возим неделю, у нас его не забирают: сначала сказали "возьмем", потом - "нет, его посмотрел наш врач".

На вопрос Би-би-си, на каком основании Навальному отказывают в лечении, Михайлова пояснила: "У нас нет никаких отказов - либо лекарства не берут, либо ходатайства не рассматривают".

На вопрос, связывались ли адвокаты с берлинской клиникой "Шарите", где Навальный проходил лечение после отравления "Новичком", Михайлова ответила, что пока нет.

Адвокат Вадим Кобзев в своем "Твиттере" заявил, что Навального "не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья".

Последние дни Навальному дают 2 таблетки Ибупрофена в день, что, конечно, явная насмешка. Все это сильно осложняется тем, что его фактически подвергают пытке лишением сна: 8 раз за ночь его будят для «профилактического учета», хотя видеокамера и так висит прямо над его кроватью. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) March 25, 2021

В блоге Навального сообщается, что политик передал адвокатам два заявления на имя директора ФСИН и генерального прокурора России, в которых потребовал оказать ему квалифицированную медицинскую помощь и прекратить пытку лишением сна.

"Ко мне ежедневно и еженощно применяется избыточная и ничем не предусмотренная мера учета - несмотря на то, что я постоянно лежу под видеокамерой, в течение ночи ко мне восемь раз подходит сотрудник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, включает систему "Дозор", снимает на камеру и вслух объявляет, что снимает профучет осужденного Навального, тем самым каждый час будит меня", - сказано в одном из заявлений.

После заявлений адвокатов пост о состоянии здоровья Навального написала его жена Юлия. По ее словам, проблемы со спиной начались у политика месяц назад в Матросской тишине, а после того, как его перевезли во Владимир, ситуация ухудшилась, при этом Навальный "запрещал говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется".

Ухудшение состояния Навального

О том, что у Навального в заключении начались проблемы со здоровьем, его соратники сообщили накануне, 24 марта.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, ссылаясь на адвокатов Михайлову и Кобзева, сообщил, что политик испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.

"При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - подчеркнул Волков. Он предположил, что адвокатов не пускают к Навальному, потому что тот может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии №2 "может пытаться скрывать этот факт".

"У него болела спина, в прошлую пятницу они привозили невролога из УФСИН, в итоге стали с понедельника давать две таблетки ибупрофена. И все. Диагноз ему не сказали", - рассказывала Би-би-си Ольга Михайлова.

"Это началось еще в СИЗО и продолжалось. Транспортировка была очень тяжелая, растрясли пока везли, постоянная скованность в движениях, лежит на пружинной кровати, которая вся прогибается. В итоге пришло к состоянию, когда вчера начала отниматься нога", - говорила Михайлова.

Адвокат уточняла, что защитники последний раз были у Навального во вторник, и именно тогда оппозиционер пожаловался на сильные боли в позвоночнике и ноге.

Ранее адвокаты приходили к Навальному в колонию ежедневно, однако в среду, 24 марта, защитников впервые к нему не пустили. "К нам вышли и сказали, что рабочий день закончился и мы к нему сегодня не попадем. Сослались на режимные мероприятия и живую очередь, в которой было всего два адвоката", - сообщила накануне Михайлова.

Что сказали во ФСИН?

Утром в четверг состояние здоровья Навального прокомментировали во ФСИН. В пресс-бюро управления ведомства по Владимирской области сообщили, что тюремные медики оценивают состояние оппозиционера как удовлетворительное.

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сказали журналистам в пресс-бюро (цитата по Интерфаксу).

Соратники Навального восприняли заявление ФСИН с тревогой. "Если ФСИН называет состояние Навального "удовлетворительным", то это вызывает еще большую тревогу. "Удовлетворительно" от ФСИН звучит, словно совсем плохо", - написал Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента).

В Кремле заявили, что за сообщениями о состоянии здоровья Навального не следят.