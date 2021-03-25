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  • От осложнений, вызванных Covid-19, скончался известный эстонский адвокат

От осложнений, вызванных Covid-19, скончался известный эстонский адвокат

Ааду Луберг ФОТО: LIIS TREIMANN /PM/SCANPIX BALTICS

В четверг, 25 марта, в возрасте 63 лет скончался известный присяжный адвокат Ааду Луберг.

Луберг родился 7 апреля 1957 года, он работал в одноименном адвокатском бюро./Луберг был членом адвокатуры с 18 июня 1996 года. В период 1994–1996 он был префектом Таллинна. У Луберга был обнаружен коронавирус, причина смерти - осложнения, вызванные коронавирусом.

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