От осложнений, вызванных Covid-19, скончался известный эстонский адвокат
В четверг, 25 марта, в возрасте 63 лет скончался известный присяжный адвокат Ааду Луберг.
В четверг, 25 марта, в возрасте 63 лет скончался известный присяжный адвокат Ааду Луберг.
Луберг родился 7 апреля 1957 года, он работал в одноименном адвокатском бюро./Луберг был членом адвокатуры с 18 июня 1996 года. В период 1994–1996 он был префектом Таллинна. У Луберга был обнаружен коронавирус, причина смерти - осложнения, вызванные коронавирусом.