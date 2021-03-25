От осложнений, вызванных Covid-19, скончался известный эстонский адвокат

Луберг родился 7 апреля 1957 года, он работал в одноименном адвокатском бюро./Луберг был членом адвокатуры с 18 июня 1996 года. В период 1994–1996 он был префектом Таллинна. У Луберга был обнаружен коронавирус, причина смерти - осложнения, вызванные коронавирусом.