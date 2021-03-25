В Пирита спасатели помогли попавшему в беду кайтсерферу

Сегодня вечером, 25 марта, ​​кайтсерфер попал в беду в Таллиннском заливе вблизи пляжа Пирита, его кайт больше не мог оставаться в воздухе из-за стихшего ветра. В связи с прекрасной погоды в порту и на пляже было много пешеходов, которые неоднократно сообщали об этом в Центр тревоги.

На берегу кайтсёрфера уже ждала скорая помощь, однако помощь медиков не понадобилась благодаря тому, что серфер использовал подходящее снаряжение.