В Пирита спасатели помогли попавшему в беду кайтсерферу
Из-за стихшего вечером ветра в Таллиннском заливе попал в беду кайтсёрфер. Спасатель доставил его на берег на гидроцикле, серфер не пострадал, пишет Postimees.
Из-за стихшего вечером ветра в Таллиннском заливе попал в беду кайтсёрфер. Спасатель доставил его на берег на гидроцикле, серфер не пострадал, пишет Postimees.
Сегодня вечером, 25 марта, кайтсерфер попал в беду в Таллиннском заливе вблизи пляжа Пирита, его кайт больше не мог оставаться в воздухе из-за стихшего ветра. В связи с прекрасной погоды в порту и на пляже было много пешеходов, которые неоднократно сообщали об этом в Центр тревоги.
На берегу кайтсёрфера уже ждала скорая помощь, однако помощь медиков не понадобилась благодаря тому, что серфер использовал подходящее снаряжение.
Спасатели подчеркивают, что занятие водными видами спорта при температуре близкой к нулю опасно даже при использовании специального снаряжения, так как переохлаждение в холодной воде может наступить в считанные минуты. Поэтому важно внимательно читать прогноз погоды и перед заходом в воду убедиться, что условия безопасны, а также иметь при себе водонепроницаемое устройство связи с заряженной батареей, также следует согласовать все с кем-то из береговой группы поддержки о возможной организации спасательной операции.