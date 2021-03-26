Пт, 26.03.2021
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Bloomberg: миру грозит нехватка туалетной бумаги

Туалетная бумага. ФОТО: Sascha Steinach via www.imago-images.de/imago images/Steinach

Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в мире в результате нехватки судов для доставки сырья из Южной Америки. Об этом пишет Newsru со ссылкой на информагентство Bloomberg.

По его данным, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы - полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, - предупредила, что "глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья".

На долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Как отмечает агентство, компания использует для перевозки сырья балкеры - суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов.

В последние месяцы в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки из-за возросших объемов морских перевозок, передает ТАСС. По словам генерального директора бразильской компании Уолтера Шалька, кризис усугубляется и теперь ощущается нехватка балкеров.

Значительные перебои в торговле целлюлозой "могут в конечном итоге повлиять на поставки туалетной бумаги, если у производителей не будет достаточных запасов", подчеркивает Bloomberg.

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