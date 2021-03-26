Bloomberg: миру грозит нехватка туалетной бумаги

По его данным, бразильская компания Suzano Papel e Celulose, крупнейший производитель древесной массы - полуфабриката для ряда продуктов, в том числе туалетной бумаги, - предупредила, что "глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья".

На долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Как отмечает агентство, компания использует для перевозки сырья балкеры - суда, предназначенные для перевозки насыпных и навалочных грузов.

В последние месяцы в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для их транспортировки из-за возросших объемов морских перевозок, передает ТАСС. По словам генерального директора бразильской компании Уолтера Шалька, кризис усугубляется и теперь ощущается нехватка балкеров.