СМИ: блокировка Суэцкого канала обходится мировой экономике в миллионы долларов

Как пишет агентство, стоимость скопившегося у входов в канал груза, включая нефть, уже составляет $10 млрд. В настоящее время до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту, еще как минимум три заблокированы в самом канале. Ежедневно через канал проходит 50 судов. Агентство отмечает, что обозначить какой-либо одной величиной состояние цен на перевозки и влияние перекрытия Суэцкого канала нельзя, и тем не менее приводит ситуацию на некоторых направлениях.

Так, стоимость доставки 12-метрового контейнера из Китая в Европу выросла до $8 тыс., почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день. В то же время Bloomberg отмечает, что это направление, по сути, даже не было затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят 1 млн баррелей нефти, стоит теперь около $17 тыс. в день, что считается максимумом с июня 2020 года.

Учитывая, что перекрытие канала может продлиться несколько недель, грузоотправители теперь взвешивают возможность отправки судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды. Однако это добавит 9,6 тыс. км к маршруту, а расходы только на топливо составят около $300 тыс. для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.

Компания Lloyd's List, данные которой приводит CNBC, подсчитала, что один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн (исходя из примерной стоимости товаров, которые проходят через канал ежедневно). Компания оценила в $5,1 млрд в день стоимость товаров, идущих в западном направлении, и в $4,5 млрд - в восточном.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил Суэцкий канал в ночь на 24 марта. Пока попытки снять судно с мели не увенчались успехом. Управление каналом сообщило, что начало углублять дно по периметру контейнеровоза с помощью земснарядов, а также откапывать песок и стягивать судно в фарватер.

По мнению экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше. По данным российского МИД, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года, сообщает РИА "Новости".