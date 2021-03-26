СМИ: блокировка Суэцкого канала обходится мировой экономике в миллионы долларов

Как пишет агентство, стоимость скопившегося у входов в канал груза, включая нефть, уже составляет $10 млрд. В настоящее время до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту, еще как минимум три заблокированы в самом канале. Ежедневно через канал проходит 50 судов. Агентство отмечает, что обозначить какой-либо одной величиной состояние цен на перевозки и влияние перекрытия Суэцкого канала нельзя, и тем не менее приводит ситуацию на некоторых направлениях.
Так, стоимость доставки 12-метрового контейнера из Китая в Европу выросла до $8 тыс., почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль очень больших танкеров (VLCC), перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день. В то же время Bloomberg отмечает, что это направление, по сути, даже не было затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов Suezmax, которые обычно перевозят 1 млн баррелей нефти, стоит теперь около $17 тыс. в день, что считается максимумом с июня 2020 года.
Учитывая, что перекрытие канала может продлиться несколько недель, грузоотправители теперь взвешивают возможность отправки судов вокруг Африки в обход мыса Доброй Надежды. Однако это добавит 9,6 тыс. км к маршруту, а расходы только на топливо составят около $300 тыс. для супертанкера, перевозящего нефть с Ближнего Востока в Европу.
Компания Lloyd's List, данные которой приводит CNBC, подсчитала, что один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн (исходя из примерной стоимости товаров, которые проходят через канал ежедневно). Компания оценила в $5,1 млрд в день стоимость товаров, идущих в западном направлении, и в $4,5 млрд - в восточном.
Контейнеровоз Ever Given сел на мель и перегородил Суэцкий канал в ночь на 24 марта. Пока попытки снять судно с мели не увенчались успехом. Управление каналом сообщило, что начало углублять дно по периметру контейнеровоза с помощью земснарядов, а также откапывать песок и стягивать судно в фарватер.
По мнению экспертов, в первую очередь в инциденте виноват капитан корабля, основные потери несут страховые компании, а простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше. По данным российского МИД, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года, сообщает РИА "Новости".
Между тем оператор судна, фирма Bernhard Schulte Shipmanagement, объяснил курьез, связанный с маршрутом судна. Накануне сервис VesselFinder, который отслеживает передвижения судов, обратил внимание на то, что виртуальная модель движения сухогруза перед посадкой на мель была похожа на мужской половой орган. Оператор судна назвал это совпадением, уточнив, что нередко суда, ожидающие входа в канал, перед этим блуждают по окрестностям. Именно это и произошло с кораблем, отмечает Spiegel.
Японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит судно Ever Given, извинилось за сложившуюся ситуацию и заявила, что пытается сделать всё возможное, чтобы снять судно с мели. "Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу", - говорится в сообщении на сайте компании. Кроме того, компания подтвердила, что утечек нефтепродуктов нет, никто из членов экипажа не травмирован.
Между тем из-за роста стоимости морских контейнерных перевозок в России начали расти цены на габаритные импортные товары. Стоимость бытовой техники, мебели, товаров для дома может вырасти на 10-15%, пишет РБК.
Рост товаров связан с резким ростом стоимости перевозки товаров по морю, начавшимся в конце 2020 года: в декабре ставки фрахта по направлению Китай-Россия выросли с $1500-3000 до $5000-10 000 за контейнер.
Цена на морские перевозки начала расти сразу после выборов президента США, которые подняли спрос на перевозки между этой страной и Китаем. На рынке зафиксировали дефицит контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру. Как объясняет представитель компании "РЖД Логистика", проблема усугубилась тем, что сам Китай сократил закупки товаров из США - в итоге контейнеры, отправленные из Китая с товаром, было нечем загружать в обратном направлении, а возить их пустыми невыгодно.
По оценке начальника отдела стратегического маркетинга транспортной группы FESCO Максима Шишкова, цена доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу в январе 2021 года выросла почти в четыре раза по сравнению с январем 2020 года.
Цены на ряд товаров вслед за этим могут вырасти на 10-15%, сказал изданию гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. По оценке исполнительного директора diHouse Андрея Тарасова, электроника и бытовая техника подорожают на 2-3%. Рост цен коснется и одежного рынка. По словам основателя Zenden Group (управляет магазинами обуви и аксессуаров Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, товары подорожают от 2 до 10-20% в зависимости от категории.
По словам экспертов, рост тарифов особенно скажется на стоимости габаритной и тяжелой, но не очень дорогой продукции - например, товаров для сада и сезонных товаров. Совладелец сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент говорит, что закупочные цены уже выросли на 20%, однако пока компания старается сдерживать итоговую стоимость продукции для потребителя. Однако, если ситуация затянется, ритейлер также будет вынужден увеличить цену товаров в магазинах.