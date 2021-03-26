Кейт Пентус-Розиманнус: поддержка государства — это не бесплатный обед
Цель дополнительного бюджета заключается в быстром восстановлении экономики и открытии Эстонии, пишет министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).
Цель дополнительного бюджета заключается в быстром восстановлении экономики и открытии Эстонии, пишет министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ).
Неопределенность иногда становится невыносимой, нервы у всех на пределе. Кажется, уже невозможно больше терпеть. Некоторые испытывают неприязнь ко всему миру, другие ощущают бессилие. Более стойкие собираются с силами и приспосабливаются. Но все они задаются примерно одним и тем же вопросом: когда это, наконец, закончится?
Ответ зависит от трех факторов: минимум контактов, ношение маски и вакцинация. Лучшей формулы в условиях нынешней пандемии нет. Станет легче тогда, когда объем, темпы и влияние вакцинации позволят начать постепенно снимать ограничения. Это самая важная задача нынешнего года, от выполнения которой зависят наше психическое и физическое здоровье, состояние экономики и повседневная жизнь. Мы должны поставить перед собой цель снять к лету ограничения, сковывающие и экономику, и наши души.
Как пережить вынужденную остановку? Правительство направило в парламент пакет объемом 641 млн евро. Это позволит заполнить те пробелы, которые, с учетом проявившейся в ноябре 2020 года тенденции роста численности зараженных, следовало бы учесть уже в основном бюджете: деньги, необходимые для покрытия расходов на тестирование, вакцинирование, компенсацию больничных дней и лечение больных коронавирусом в больницах.
Быстрая, максимально точная и краткосрочная поддержка, благодаря дополнительному бюджету, будет оказана и людям, работающим в наиболее пострадавших секторах экономики. Это будет сделано через пособие по зарплате и при помощи экстренных пакетов поддержки предприятиям, которые понесли наиболее крупный ущерб.
Повторюсь: мы должны поставить перед собой цель снять к лету ограничения, сковывающие и экономику, и наши души.
Наверное, при формировании мер по смягчению ситуации всегда нужно абстрагироваться от поступающих со всех сторон соображений в части всевозможных расходов, которые обязательно следует добавить в пакет. Было бы совсем несложно раздуть и этот пакет кризисной помощи до объема в несколько миллиардов. Вот только цель заключается не в удовлетворении постоянно растущих запросов за счет денег налогоплательщиков, а в поддержке действий по сохранению рабочих мест и жизнеспособных предприятий, когда пик кризиса будет пройден.
Принятый предыдущим правительством бюджет на 2021 год предусматривает взятие в нынешнем году для этих целей займа на сумму 3,5 млрд евро – большая его часть отводится на покрытие текущих расходов дефицитного бюджета уже в период будущего роста экономики.
Мы планируем сократить сумму займа так, чтобы новая сумма займа не достигала 3,5 млрд, а осталась в пределах 2-2,5 млрд. При этом она должна включать в себя и краткосрочный пакет помощи, предусмотренный в дополнительном бюджете.
Для чего нужно ограничить сумму займа? Дешевый заем – хорошая возможность финансирования инвестиций, когда это помогает в будущем наладить денежный поток, который превысит обязательства по возврату займа. Но брать займы следует осторожно и при выгодных процентных ставках, поскольку эти времена не длятся вечно. Уже сейчас на рынок надвигается уже почти забытая всеми инфляция. Если она наступит, крупные ресурсы серьезных заемщиков уйдут на возврат займов, и в результате практически не останется средств для финансирования повседневных расходов и роста. Если наряду с краткосрочными мерами поддержки за счет займа удовлетворять и текущие расходы, результат может оказаться плачевным.
Снова и снова хочу подчеркнуть, что характер кризисной помощи по времени ограничен, поскольку мы остаемся государством с рыночной экономикой, где именно рынок (а не выбор или решение руководителей страны!) является тем механизмом, который отбирает успешные бизнес-модели. После смягчения ограничений, препятствующих выполнению работы, денежный поток предприятия должен восстановиться именно за счет спроса, и если спрос не появляется, предприятие должно подумать о том, как реорганизовать свою деятельность. Деньги налогоплательщика не должны долго искажать рынок, который начинает восстанавливаться после кризиса.
Бережное обращение с предусмотренными в дополнительном бюджете средствами кризисной помощи имеет и другое логическое обоснование. Поддержка государства - это не бесплатный обед! Меры кризисной поддержки в итоге оплачивает налогоплательщик. В нынешнем дополнительном бюджете мы намеренно избегали включения расходов такого рода. Влияние дополнительного бюджета в объеме 453 млн евро на бюджетную позицию (негативное влияние пакета мер помощи меньше, поскольку часть средств поддержки потом вернется в виде налогов) носит разовый характер. Дефицит бюджета в период кризиса, соответственно, больше, но выход из сопутствующего пандемии спада экономики благодаря быстрой и ограниченной по времени поддержке пройдет быстрее.
Если наряду с краткосрочными мерами поддержки за счет займа мы станем удовлетворять и текущие расходы, то результат может оказаться плачевным. Работодатели, пытающиеся сохранить свое дело и рабочие места в и без того сложных условиях, должны быть уверены в том, что налоговый мир будет сохранен.
Кризисный пакет прошлого года оказал благодаря пособию по зарплате большую поддержку сектору, в котором с зарплатой связана основная часть расходов предприятия. Анализ Praxis говорит о том, что пособие по зарплате помогло сохранить 65 000 рабочих мест. Примерно столько же людей проживает в Пярну, Вильянди и Пылва вместе взятых. Теперь мы выделяем в дополнительном бюджете на пособие по зарплате 159 млн евро. Но год назад остались практически без помощи такие сферы как предприятия размещения, общественного питания, развлечений и организации турпоездок. В этих секторах, которые напрямую зависят от контактов между людьми, убытки прошлого года местами превысили 150%. Теперь, в рамках направленного на обсуждение в парламент пакета, мы хотим избежать ошибки, которая может повлечь за собой такой неравный результат. За счет бюджета помощь будет оказана туризму, общественному питанию, культуре и вынужденной закрыться торговле – на это выделено, в общей сложности, более 75 млн евро.
Пандемия очень ярко показала слабости нынешнего государства – от бесконечных и непонятных поставок масок до неуклюжей организации вакцинации. Добавим сюда отставание государства в ИТ-сфере и цифровой долг, чрезмерную инертность и замедленность общественного сектора, а также отторжение частного сектора как партнера. Часть этих слабостей требует выведение аппарата чиновников из зоны комфорта, в которой они устроились в хорошие времена. В остальном для реформирования государства и устранения недостатков следует с максимальной эффективностью использовать деньги Евросоюза. Для поддержки нового роста мы в течение пары следующих лет имеем возможность воспользоваться вдвое большей суммой, чем та, что стоит в направленном на обсуждение в парламент дополнительном бюджете. Кроме того, в уже завершенном бюджете Европейского союза в строке «Эстония» по-прежнему значится более 130 млн евро. Большая часть этих средств предусмотрена именно на развитие цифровых решений. Не может быть ни одного извинения тому, чтобы хотя бы один евро из этой суммы был использован неразумно.
Правильное поведение во время кризиса всегда помогает что-то привести в порядок там, где это в любом случае придется однажды сделать. На самом деле мы видели это и в поведении некоторых крупных отраслей экономики в прошлом году: кризис был использован для сокращения неэффективных действий, так что по итогам прошлого года прибыль в нескольких секторах возросла. То же самое следует делать и в общественном секторе, потому что это прекрасно помогает ликвидировать неэффективные государственные должности.
А нельзя ли просто ввести новый налог, чтобы покрыть все расходы? Нельзя. Работодатели, пытающиеся сохранить свое дело и рабочие места в этой ситуации, должны быть уверены в том, что налоговый мир будет сохранен. Налоговые дебаты следует провести уже после кризиса, и можно предположить, что это станет одной из главных тем перед выборами 2023 года. Нам необходимы решения, поддерживающие рост экономики и структурные изменения, которые не обременят сокращающееся трудоспособное население новыми и повышающимися налогами.