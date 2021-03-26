Кейт Пентус-Розиманнус: поддержка государства — это не бесплатный обед

Снова и снова хочу подчеркнуть, что характер кризисной помощи по времени ограничен, поскольку мы остаемся государством с рыночной экономикой, где именно рынок (а не выбор или решение руководителей страны!) является тем механизмом, который отбирает успешные бизнес-модели. После смягчения ограничений, препятствующих выполнению работы, денежный поток предприятия должен восстановиться именно за счет спроса, и если спрос не появляется, предприятие должно подумать о том, как реорганизовать свою деятельность. Деньги налогоплательщика не должны долго искажать рынок, который начинает восстанавливаться после кризиса.

Бережное обращение с предусмотренными в дополнительном бюджете средствами кризисной помощи имеет и другое логическое обоснование. Поддержка государства - это не бесплатный обед! Меры кризисной поддержки в итоге оплачивает налогоплательщик. В нынешнем дополнительном бюджете мы намеренно избегали включения расходов такого рода. Влияние дополнительного бюджета в объеме 453 млн евро на бюджетную позицию (негативное влияние пакета мер помощи меньше, поскольку часть средств поддержки потом вернется в виде налогов) носит разовый характер. Дефицит бюджета в период кризиса, соответственно, больше, но выход из сопутствующего пандемии спада экономики благодаря быстрой и ограниченной по времени поддержке пройдет быстрее.

Если наряду с краткосрочными мерами поддержки за счет займа мы станем удовлетворять и текущие расходы, то результат может оказаться плачевным. Работодатели, пытающиеся сохранить свое дело и рабочие места в и без того сложных условиях, должны быть уверены в том, что налоговый мир будет сохранен. 5

Кризисный пакет прошлого года оказал благодаря пособию по зарплате большую поддержку сектору, в котором с зарплатой связана основная часть расходов предприятия. Анализ Praxis говорит о том, что пособие по зарплате помогло сохранить 65 000 рабочих мест. Примерно столько же людей проживает в Пярну, Вильянди и Пылва вместе взятых. Теперь мы выделяем в дополнительном бюджете на пособие по зарплате 159 млн евро. Но год назад остались практически без помощи такие сферы как предприятия размещения, общественного питания, развлечений и организации турпоездок. В этих секторах, которые напрямую зависят от контактов между людьми, убытки прошлого года местами превысили 150%. Теперь, в рамках направленного на обсуждение в парламент пакета, мы хотим избежать ошибки, которая может повлечь за собой такой неравный результат. За счет бюджета помощь будет оказана туризму, общественному питанию, культуре и вынужденной закрыться торговле – на это выделено, в общей сложности, более 75 млн евро.

Пандемия очень ярко показала слабости нынешнего государства – от бесконечных и непонятных поставок масок до неуклюжей организации вакцинации. Добавим сюда отставание государства в ИТ-сфере и цифровой долг, чрезмерную инертность и замедленность общественного сектора, а также отторжение частного сектора как партнера. Часть этих слабостей требует выведение аппарата чиновников из зоны комфорта, в которой они устроились в хорошие времена. В остальном для реформирования государства и устранения недостатков следует с максимальной эффективностью использовать деньги Евросоюза. Для поддержки нового роста мы в течение пары следующих лет имеем возможность воспользоваться вдвое большей суммой, чем та, что стоит в направленном на обсуждение в парламент дополнительном бюджете. Кроме того, в уже завершенном бюджете Европейского союза в строке «Эстония» по-прежнему значится более 130 млн евро. Большая часть этих средств предусмотрена именно на развитие цифровых решений. Не может быть ни одного извинения тому, чтобы хотя бы один евро из этой суммы был использован неразумно.

Правильное поведение во время кризиса всегда помогает что-то привести в порядок там, где это в любом случае придется однажды сделать. На самом деле мы видели это и в поведении некоторых крупных отраслей экономики в прошлом году: кризис был использован для сокращения неэффективных действий, так что по итогам прошлого года прибыль в нескольких секторах возросла. То же самое следует делать и в общественном секторе, потому что это прекрасно помогает ликвидировать неэффективные государственные должности.