Таллинн повысит зарплаты работникам социальной сферы

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, повышение заработной платы затрагивает 760 человек – более 70 процентов работников социальной сферы города.

«В числе прочих вырастет зарплата сиделок и работников по уходу на дому, социальных ассистентов и других работников социального обеспечения городcких учреждений, - уточнила Бешкина. – За счет повышения окладов работников городских учреждений сферы соцобеспечения мы пытаемся выйти на уровень зарплат, эквивалентный окладам в государственных учреждениях, частном секторе и финансируемых государством учреждениях, оказывающих услуги попечения. Таким образом, при повышении зарплат мы исходим из желания уменьшить разницу в окладах в социальной сфере».

Распоряжением горуправы на повышение зарплат работников социальной сферы предусмотрено 840 897 евро.