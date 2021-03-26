На следующей неделе в Эстонию прибудет рекордное количество вакцины от коронавируса

Ожидается, что на следующей неделе прибудет 44 240 доз вакцины AstraZeneca и 19 890 доз Pfizer/BioNTech, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья. Препарат Moderna через неделю не поступит, но в эту пятницу прибудет 10 800 доз.