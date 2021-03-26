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На следующей неделе в Эстонию прибудет рекордное количество вакцины от коронавируса

Вакцинация. ФОТО: Rick Bowmer/AP

На следующей неделе Эстония должна получить 64 130 доз вакцины от коронавируса - это самое большое количество с начала поставок.

Ожидается, что на следующей неделе прибудет 44 240 доз вакцины AstraZeneca и 19 890 доз Pfizer/BioNTech, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья. Препарат Moderna через неделю не поступит, но в эту пятницу прибудет 10 800 доз.

В общей сложности поступит 64 130 доз и, по данным Департамента здоровья, это рекорд. Последняя такая крупная партия прибыла на 10-й неделе – 54 840 доз от трех производителей.

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