В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной

«Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ», - сказал Песков журналистам в пятницу.

«Сейчас уже, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», - отметил он.

Накануне супруга оппозиционера Юлия Навальная написала в инстаграме, что у ее мужа начались проблемы со спиной, но ему не дают «лечиться у тех врачей, которым он доверяет», и потребовала освободить его.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не считают схожими ситуации, связанные с пребыванием в тюрьме Навального и аудитора Сергея Магнитского в свое время, который также жаловался на состояние здоровья и умер в московском СИЗО в 2009 году.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему, Песков сказал: «Вообще не видим никаких параллелей, за исключением лишь того, что, к сожалению покойный, Магнитский был заключенным и осужденным, и Навальный тоже является заключенным и осужденным».

Нет проблем с медициной, обеспечивается дисциплина

В Кремле также не видят системных проблем с организацией медицинского обеспечения в учреждениях ФСИН России. «Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН. Существуют частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных, но о каких-то системных проблемах в системе ФСИН нам неизвестно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле проблемы с оказанием медпомощи в системе ФСИН на фоне жалоб Навального и предпринимателя Бориса Шпигеля.

Песков также счел то, что Навального в колонии будят каждый час, проявлением дисциплины и порядка в исправительном учреждении. «Это не дело администрации президента каким-то образом это комментировать», - сказал он, добавив, что в зарубежных тюрьмах такие меры дисциплины бывают более жесткими, чем в России.

Защита говорит об ухудшении здоровья

Об ухудшении состояния Навального на этой неделе сообщила его защита. По словам адвоката Ольги Михайловой, состояние Навального «крайне неблагополучное». «Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, (...) одна нога у него практически не действует», - сказала Михайлова.

В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что «по результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное».