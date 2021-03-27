От редакции ⟩ Идей нет? Идеи есть!

Безусловно, нужно дослушать до конца, чтобы узнать: вообще-то речь не о том, что идей нет в принципе, и правительство пока еще не расписалось в собственной беспомощности. Можно, например, ввести чрезвычайное положение, объявить комендантский час, погрузить страну в полный локдаун и начать наказывать нарушителей требований. Однако фраза эта прозвучала настолько оглушительно, что о другом уже не думалось. Стало по-настоящему неуютно и даже страшно.

Зачем нужно так пугать население - вопрос отдельный. Тем более, что идеи еще есть и несколько из них озвучило и реализовало руководство самого зараженного и самого крупного самоуправления — Таллинна. Например, уже несколько недель ведется работа на уровне районов, где жители очаговых домов находят в своих почтовых ящиках упаковки масок. Возможно, бесплатной маской и не воспользуются, но теперь точно знают, что в их доме небезопасно, а значит, нужно усилить бдительность. Даже если 70 процентов дома поостережется, это обязательно принесет результат.

Но самым серьезным и резонансным стало решение платить всем заболевшим и официально открывшим больничный лист таллиннцам по 30 евро. Эти деньги компенсируют первый день болезни, который сейчас не покрывают ни государство, ни работодатель. 30 евро не ахти какое богатство, но это именно та сумма, из-за которой многие жители страны не решаются сесть дома и идут на работу больными. В период мирной доковидной жизни большинство из нас таскали свои сопли на ногах, зная, что через пару-тройку дней насморк пройдет. Но к тем, доковидным соплям мы все были готовы, болезнь переносилась легко, а на больничную койку попадали единицы.

Сегодня ситуация изменилась. Коварный коронавирус творит с организмом невиданные чудеса. И если в большинстве своем переболевшие могут сказать, что все прошло неприятно, но терпимо, то 5000 человек, побывавшие за это время в больницах, определенно знают, насколько тяжелой болезнью является Covid-19.

Между тем, начать оплачивать больничный с первого дня и даже увеличить сумму компенсации с 80 процентов до 100, предлагал не только Таллинн, но и парламентская Социал-демократическая партия. Дело даже дошло до социальной комиссии, откуда вылетело решение: «Денег нет». Денег нет никогда, особенно теперь, когда государственная казна растерзана различными компенсациями и мерами. Однако именно эту меру стоило попробовать. Уже почти все закрыто и очевидно, что болезнь расползается по домам, потому что люди ходят на работу.

И большинство - все же за заработком, а не потому, что им это очень нравится. Компенсировать потери в зарплате и посадить разносчиков дома — отличная идея. Только премьер-министр и министр здравоохранения, вместо того, чтобы как следует подумать, предпочитают заявлять, что идей нет.