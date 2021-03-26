Stockmann может отправить домой 1200 сотрудников

Цель — подготовиться к ситуации, когда клиенты не смогут посещать торговые центры из-за ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавируса, а также к связанному с этим снижению товарооборота, сообщил Stockmann бирже. Интернет-магазин будет работать в обычном режиме, пишет Postimees.

Переговоры начнутся на следующей неделе. В ходе этих переговоров взвесят возможность отправить всех финских сотрудников, то есть 1200 человек в принудительный отпуск сроком до 90 дней, если торговые центры действительно будут вынуждены закрыть свои двери.

В феврале окружной суд Хельсинки подтвердил план санации Stockmann, который предполагает продолжение работы всех универмагов, включая э-магазины; Продажа и последующая аренда зданий универмагов в Хельсинки, Таллинне и Риге; Продолжение бизнес-деятельности Lindex в составе Stockmann Group.

Срок действия плана санации — восемь лет.