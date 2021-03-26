Зараженная коронавирусом жительница Эстонии пыталась улететь в Египет

Вчера из Таллиннского аэропорта в Шарм-эль-Шейх хотела вылететь гражданка Российской Федерации 1993 года, которая, по данным Департамента здоровья, должна была находится в самоизоляции и накануне, 24 марта, получила положительный тест на коронавирус.