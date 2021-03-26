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  • Зараженная коронавирусом жительница Эстонии пыталась улететь в Египет

Зараженная коронавирусом жительница Эстонии пыталась улететь в Египет

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

В четверг, 25 марта, из Таллиннского аэропорта в Египет пыталась улететь зараженная коронавирусом женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вчера из Таллиннского аэропорта в Шарм-эль-Шейх хотела вылететь гражданка Российской Федерации 1993 года, которая, по данным Департамента здоровья, должна была находится в самоизоляции и накануне, 24 марта, получила положительный тест на коронавирус.

Женщину не пустили в самолет и отправили обратно в самоизоляцию по месту жительства в Эстонии.

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