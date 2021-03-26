Литва возвращает ограничения на передвижения между самоуправлениями до 6 апреля

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2804 заболевших COVID-19, 1 тыс. 429 из которых в Эстонии, 769 - в Литве, 606 - в Латвии.

За прошедшие сутки в Эстонии было проанализировано 5876 первичных тестов на COVID-19, из которых положительным оказался 1151 или 19,6% от числа суточных тестов, сообщил в пятницу Департамент здоровья.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 101 587 случаев заболевания COVID-19. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 1 542,5 случаев. За сутки в больницах открыто 78 новых историй болезни COVID-19, стационарное лечение требуется 699 пациентам.

В Эстонии от COVID-19 привиты 185 910 человек, в том числе обе дозы получили 59 тыс. 695 человек. За последние сутки скончались 11 человек. Всего после начала пандемии умерли 847 человек, выздоровели - 72 025.

В Литве за минувшие сутки выявлено 816 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек. По данным Департамента статистики Литвы, за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 297 случаев.

В Литве, по предварительным оценкам, массовая вакцинация населения от COVID-19 должна начаться в июне, заявил главный специалист отдела информационных ресурсов и электронной системы здравоохранения Лукас Галкус радиостанции Lietuvos radijas.

В пятницу на заседании правительства Литвы было решено до 6 апреля вернуть ограничения на передвижения между самоуправлениями страны, сообщает агентство BNS. Передвижение будет ограничиваться с 27 марта.

Карантин продлен до 30 апреля. Ранее карантин в республике продлевался до конца марта, ограничения на передвижения между муниципалитетами действовали до 15 марта.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 23 марта сообщала, что в республике был выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса, по этой причине может грозить ужесточение карантина. Она сказала, что, может быть так, что в различных самоуправлениях могут быть установлены различные карантинные режимы.

Ситуация с прибывающими в Литву людьми находится под контролем, поэтому дополнительные ограничения не рассматривается, заявила Шимоните журналистам в пятницу утром.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 638 новых случаев коронавируса, скончались три человека. С начала пандемии COVID-19 в стране заразились 100 114 человек.

Латвия получила поставку вакцины от коронавируса AstraZeneca в размере 4800 доз, сообщили в пятницу агентству BNS в министерстве здравоохранения республики.

Изначально на этой неделе планировалось получить намного большее количество доз данной вакцины, однако в первой половине марта компания AstraZeneca сообщила о существенном снижении объема поставок в страны Европейского союза.