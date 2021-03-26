В Таллинне появится прокат электромопедов и электромотоциклов

По словам Брайта Пилвика из ELMO Rent, мотоциклы и мопеды предназначаются для обычного дорожного движения по автодорогам, поэтому для управления ими потребуется соответствующее водительское удостоверение: "Сначала будет необходимо зарегистрироваться клиентом ELMO Rent, и только после этого можно будет получить доступ к нашим транспортным средствам. При регистрации устанавливается личность и проводится проверка, чтобы мы знали, какие права на управление транспортными средствами есть у клиента".

По словам Пилвика, сначала будут доступны 10 электромопедов с максимальной скоростью 45 км/ч, для аренды которых достаточно водительских прав категории Б.

В фирме-импортере мопедов Motohobi OÜ сообщили, что речь идет о моделей SUPER SOCO TC и TS, оснащенных электродвигателем мощностью 3000 ватт и запасом хода до подзарядки до 150 км (с дополнительным аккумулятором), а в июне-июле предприятие уже планирует предлагать мотоциклы Super Soco TC MAX с максимальной скоростью до 95 км/ч, для управления которыми потребуется водительское удостоверение категории A.