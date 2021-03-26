Картина дня: абсурдный закон, проблемы ресторанного бизнеса и вирус неспешно отступает
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 марта.
Жительница Эстонии решила сменить фамилию бывшего мужа на новую фамилию сына, но неожиданно получила отказ от Министерства внутренних дел. Оказалось, что брать фамилию сына закон не позволяет. Читать далее...
Один из самых успешных рестораторов Эстонии, владелец ресторанов Olde Hansa и Kolmas Draakon, Аури Хакомаа заявил в прямом эфире Postimees, что теневая экономика в ресторанном бизнесе Эстонии выросла, и за последние 20 лет ни одно правительство не приняло мер, чтобы предотвратить ее развитие. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5876 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151, то есть 19,6% от общего количества. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель. Читать далее...
Недавно появилось сообщение, будто руководство сети заправок Olerex угрожает отказывающимся от вакцинации работникам увольнением, однако в целом в плане принудительной вакцинации предприятия заняли выжидательную позицию. Читать далее...
В четверг, 25 марта, из Таллиннского аэропорта в Египет пыталась улететь зараженная коронавирусом женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте - 21,5%. В Венгрии этот показатель составляет 19,7%, а в Финляндии - 16,4%. Читать далее...
Результаты исследования сточных вод в конце прошлой недели свидетельствовали о самом широком распространении коронавируса за весь период пандемии в Эстонии. По данным за эту неделю, содержание частиц вируса в сточных водах немного снизилось. Читать далее...
Если раньше приложение HOIA обнаруживало 35% фактических контактов, то после обновления этот процент увеличился до 66, передает Департамент здоровья. Читать далее...
Эстония поставила цель вакцинировать к концу лета 70 процентов жителей, заявила премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...
Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Читать далее...
Обитающий в Старом городе Таллинна 43-летний Герт настолько доволен своей жизнью на улице, что даже рекомендует ее другим. Об этом рассказывает программа Kuuuurija, выходящая на телеканале Kanal 2. Читать далее...
Цены на морские перевозки выросли в несколько раз после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель, перекрыв Суэцкий канал. Читать далее...