Картина дня: абсурдный закон, проблемы ресторанного бизнеса и вирус неспешно отступает

Жительница Эстонии: абсурдный закон препятствует моему воссоединению с семьей сына

Жительница Эстонии решила сменить фамилию бывшего мужа на новую фамилию сына, но неожиданно получила отказ от Министерства внутренних дел. Оказалось, что брать фамилию сына закон не позволяет. Читать далее...

Интервью 〉 Владелец ресторана Olde Hansa: государство даже не ждет, что мы будем платить налоги

Один из самых успешных рестораторов Эстонии, владелец ресторанов Olde Hansa и Kolmas Draakon, Аури Хакомаа заявил в прямом эфире Postimees, что теневая экономика в ресторанном бизнесе Эстонии выросла, и за последние 20 лет ни одно правительство не приняло мер, чтобы предотвратить ее развитие. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 1151 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5876 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151, то есть 19,6% от общего количества. Читать далее...

Департамент здоровья: ситуация улучшилась, но мы стоит на тонком льду

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель. Читать далее...

«Вакцинацию скоро можно будет сравнивать с ездой на трезвую голову»

Недавно появилось сообщение, будто руководство сети заправок Olerex угрожает отказывающимся от вакцинации работникам увольнением, однако в целом в плане принудительной вакцинации предприятия заняли выжидательную позицию. Читать далее...

Зараженная коронавирусом жительница Эстонии пыталась улететь в Египет

В четверг, 25 марта, из Таллиннского аэропорта в Египет пыталась улететь зараженная коронавирусом женщина, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Эстония занимает четвертое место в Европе по числу вакцинированных от Covid-19

На сегодняшний день наибольшая часть населения первую дозу вакцины от Covid-19 получила на Мальте - 21,5%. В Венгрии этот показатель составляет 19,7%, а в Финляндии - 16,4%. Читать далее...

Мониторинг сточных вод показал небольшое снижение распространения коронавируса

Результаты исследования сточных вод в конце прошлой недели свидетельствовали о самом широком распространении коронавируса за весь период пандемии в Эстонии. По данным за эту неделю, содержание частиц вируса в сточных водах немного снизилось. Читать далее...

Департамент здоровья признает: приложение HOIA находило лишь треть близких контактов

Если раньше приложение HOIA обнаруживало 35% фактических контактов, то после обновления этот процент увеличился до 66, передает Департамент здоровья. Читать далее...

Кая Каллас: к концу лета хотим вакцинировать 70 процентов населения

Эстония поставила цель вакцинировать к концу лета 70 процентов жителей, заявила премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...

Макрон заявил о новом типе мировой войны из-за России и вакцин от коронавируса

Европа столкнулась с мировой войной нового типа в условиях пандемии коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Читать далее...

Загадочный бездомный бородач наслаждается своей жизнью "в свободной форме"

Обитающий в Старом городе Таллинна 43-летний Герт настолько доволен своей жизнью на улице, что даже рекомендует ее другим. Об этом рассказывает программа Kuuuurija, выходящая на телеканале Kanal 2. Читать далее...

СМИ: блокировка Суэцкого канала обходится мировой экономике в миллионы долларов