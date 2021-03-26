Фото ⟩ Спасатели предупреждают: люди стали чаще находить взрывные устройства

С началом весны и по мере того, как тает снег, саперам поступает все больше вызовов, связанных с обнаруженными на Сааремаа взрывных устройств. Это говорит о том, что люди весной все активнее бывают на природе и занимаются весенними работами. Это повышает и вероятность обнаружения взрывных устройств.

Сейчас на Сааремаа сошел снег, но не выросла трава, поэтому взрывные устройства заметнее. Они бывают самых разных размеров и форм. Со временем внешний вид взрывоопасных предметов мог измениться до неузнаваемости, поэтому их бывает сложно распознать.