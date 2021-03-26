Кийк: ослабление ограничений может произойти в конце апреля или в мае
Показатель распространения коронавируса (R) в Эстонии снизился примерно до 0,9, если улучшатся и другие показатели, то есть надежда на смягчение ограничений примерно через месяц.
Показатель распространения коронавируса (R) в Эстонии снизился примерно до 0,9, если улучшатся и другие показатели, то есть надежда на смягчение ограничений примерно через месяц.
Об этом заявил министр здоровья и труда Танель Кийк, добавив, что текущего снижения недостаточно для ослабления ограничений. Показатель, равный 0,9, означает, что десять зараженных коронавирусом человек в среднем успевают заразить девять других людей, пишет Rus.ERR.
Кийк сказал, что магической цифры не существует и при принятии решения об ослаблении ограничений следует учитывать многие показатели, например, ситуацию с заполненностью больниц, показатели заболеваемости, тенденцию инфицирования, число вакцинированных людей.
«Смягчение ограничений кажется реалистичным во второй половине весны: в конце апреля или мае», - сказал Кийк.