Пт, 26.03.2021
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  • Кийк: ослабление ограничений может произойти в конце апреля или в мае
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Кийк: ослабление ограничений может произойти в конце апреля или в мае

Танель Кийк. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees/Scanpixs Baltics

Показатель распространения коронавируса (R) в Эстонии снизился примерно до 0,9, если улучшатся и другие показатели, то есть надежда на смягчение ограничений примерно через месяц.

Об этом заявил министр здоровья и труда Танель Кийк, добавив, что текущего снижения недостаточно для ослабления ограничений. Показатель, равный 0,9, означает, что десять зараженных коронавирусом человек в среднем успевают заразить девять других людей, пишет Rus.ERR.

Кийк сказал, что магической цифры не существует и при принятии решения об ослаблении ограничений следует учитывать многие показатели, например, ситуацию с заполненностью больниц, показатели заболеваемости, тенденцию инфицирования, число вакцинированных людей.

«Смягчение ограничений кажется реалистичным во второй половине весны: в конце апреля или мае», - сказал Кийк.

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