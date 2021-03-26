ФОТО: BBC News

По меньшей мере 32 человека погибли и более 65 получили травмы в результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта.

Как сообщается, в результате столкновения с рельсов сошли три вагона.

Президент страны Абдель-Фаттах Сиси заявил, что накажет виновных в этой катастрофе.

На месте аварии ФОТО: EPA

Состояние железных дорог и подвижного состава Египта давно уже вызывает серьезные опасения. В стране регулярно случаются аварии и поломки.

Только в 2017 году было зарегистрировано 1657 железнодорожных происшествий.

30 января в мухафазе Асьют в центре страны железнодорожное сообщение было прервано в результате схода с рельсов поезда, к счастью, никто при этом не пострадал.