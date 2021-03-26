В Таллинне мужчина с ножом угрожал посетителям заправки

В четверг, 25 марта, в 23:12 центр управления охранного предприятия G4S получил сигнал тревоги из находящегося в Таллинне магазина при заправочной станции. Охранник, прибывший на место происшествия за три-четыре минуты, узнал от работника станции, что в магазине при заправке некий мужчина угрожал посетителям ножом и требовал, чтобы они купили ему продаваемый там товар. С ним был и другой мужчина, который украл бутерброд. По словам охранника, насколько ему известно, ни один из посетителей не выполнил требование нарушителя порядка.

К моменту прибытия охранника нарушители ушли из магазина. Охранник посмотрел запись с камер видеонаблюдения, чтобы приступить к поискам подозреваемых. Однако беглецы вскоре сами вернулись на заправочную станцию.

Охранник сразу узнал молодого человека, который угрожал посетителям ножом. У него имелись явные признаки алкогольного и наркотического опьянения, он вел себя неадекватно. Охранник заметил, что в правом кармане брюк у него нож. Охранник приблизился к молодому человеку, изъял у него нож и задержал нарушителя. Второй подозреваемый скрылся с места происшествия.