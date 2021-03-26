В Таллинне банда подростков избила 13-летнюю девочку: полиция установила их личности

Инцидент произошел в столичном районе Нымме у Снежного парка и попал на камеры видеонаблюдения. Мать девочки написала об этом также в соцсетях: «Они повалили мою дочь на землю и били ее ногами и палками похожими на булаву. Поверить не могу, что прохожие не пришли на помощь и не разняли драку».

Констебль района Нымме-Хааберсти Департамента полиции и погранохраны Энели Эстааль отметила, что если на глазах у взрослых разгорается конфликт между детьми, следует обязательно вмешаться. «Никто не должен спешить мимо тех, кому нужна помощь, надеясь, что "это не мое дело, кто-нибудь другой поможет". Замечая тех, кому нужна помощь, мы вносим свой вклад в то, чтобы все люди чувствовали себя в своем родном районе защищенными».

Сегодня, 27 марта, полиция сообщила, что личности нападавших были установлены. «Благодаря сообщениям вчера вечером мы установили личности троих из этих мальчиков. Их доставили домой, с их родителями побеседовали и родители посадили их под домашний арест. На следующей неделе их пригласят также в полицейские отделение для беседы», - сообщила полиция, уточнив, что личности других трех мальчиков им уже также известны.