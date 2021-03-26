В Таллинне одна камера за несколько часов зафиксировала более 2000 превышений скорости
Полицейский Twitter сообщает, что одна мобильная камера контроля скорости в Таллинне всего за несколько часов зафиксировала более 2000 превышений скорости.
Полицейский Twitter сообщает, что одна мобильная камера контроля скорости в Таллинне всего за несколько часов зафиксировала более 2000 превышений скорости.
В среднем автомобилисты превышали скорость более чем на 10 км/ч, но были и те водители, которые превышали скоростной режим в два раза.
Где именно была расположена данная мобильная камера контроля скорости, полиция не уточняет.