Пт, 26.03.2021
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  • В Таллинне одна камера за несколько часов зафиксировала более 2000 превышений скорости

В Таллинне одна камера за несколько часов зафиксировала более 2000 превышений скорости

Мобильная камера слежения за скоростью. Снимок иллюстративный. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Полицейский Twitter сообщает, что одна мобильная камера контроля скорости в Таллинне всего за несколько часов зафиксировала более 2000 превышений скорости. 

В среднем автомобилисты превышали скорость более чем на 10 км/ч, но были и те водители, которые превышали скоростной режим в два раза.

Где именно была расположена данная мобильная камера контроля скорости, полиция не уточняет.

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