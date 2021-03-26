В порту Силламяэ утечка аммиака

В порту Силламяэ утечка аммиакаОбновлено 21:05
Утечка аммиака была обнаружена в порту Силламяэ в пятницу вечером, 26 марта. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, к 20:27 опасность уже была ликвидирована.
Утечка аммиака была обнаружена в порту Силламяэ в пятницу вечером, 26 марта. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, к 20:27 опасность уже была ликвидирована.
«В настоящее время известно, что из одного вагона-цистерны произошла утечка аммиака, на месте происшествия работают две химбригады Спасательного департамента», - сообщил "Северному побережью" в пятницу около восьми часов представитель Идаского спасательного центра. «Установлена водяная завеса. Ветер дует в сторону моря и, по текущим данным, опасности для жителей города нет», - добавил он.
Поясним, что водяная завеса устанавливается, поскольку аммиак хорошо растворяется в воде, таким образом можно остановить распространение паров аммиака.
Очевидец рассказал изданию "Северное побережье", что вечером пошел гулять с детьми к морю. Им открылась необычная картина: в гавани стоял ряд вагонов, над которым было большое белое облако. "Запаха не было. Но мы увидели много спасательных машин с работающими мигалками", - сказал Валентин Коркус.