В порту Силламяэ утечка аммиака

«В настоящее время известно, что из одного вагона-цистерны произошла утечка аммиака, на месте происшествия работают две химбригады Спасательного департамента», - сообщил "Северному побережью" в пятницу около восьми часов представитель Идаского спасательного центра. «Установлена водяная завеса. Ветер дует в сторону моря и, по текущим данным, опасности для жителей города нет», - добавил он.

Поясним, что водяная завеса устанавливается, поскольку аммиак хорошо растворяется в воде, таким образом можно остановить распространение паров аммиака.