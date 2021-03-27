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Видео ⟩ В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека

Крушение поезда в Египте, 26 марта, 2021 ФОТО: Stringer via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

По меньшей мере 32 человека погибли и 165 получили ранения в результате крушения поезда в центре Египта в эту пятницу, сообщает BBC News.

Вагоны сошли с рельсов и перевернулись, когда два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Тахта в провинции Сохаг, примерно в 365 км к югу от столицы страны Каира. Один из поездов следовал между южным городом Луксором и средиземноморским портом Александрия, а другой-между столицей Каиром и городом Асуан на юге Египта. На место крушения было направлено более 70 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.

По предварительным данным, катастрофу спровоцировал экстренный тормоз, которым воспользовались "неизвестные лица", сообщили в государственной железнодорожной компании. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал наказать виновных.

Крушение поезда в Сохаге стало крупнейшей железнодорожной катастрофой в Египте с августа 2017 года. Тогда в районе Александрии в результате столкновения двух поездов погибли 43 человека и 236 получили ранения. Самая масштабная железнодорожная катастрофа в Египте произошла в феврале 2002 года, когда 373 человека погибли после пожара в поезде, следовавшем на юг из Каира.

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