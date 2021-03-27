Видео ⟩ В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека

Вагоны сошли с рельсов и перевернулись, когда два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Тахта в провинции Сохаг, примерно в 365 км к югу от столицы страны Каира. Один из поездов следовал между южным городом Луксором и средиземноморским портом Александрия, а другой-между столицей Каиром и городом Асуан на юге Египта. На место крушения было направлено более 70 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.